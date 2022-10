Tweet करने पर 72 साल के बूढ़े शख्स को मिली 14 साल की सजा, गलती से भी न करें ऐसा

Saudi Arabia Sentences 72-Year Old US Citizen To 16 Years In Prison: अमेरिकी नागरिकता रखने वाले 72 वर्षीय एक व्यक्ति को उसके बेटे के अनुसार, कथित तौर पर 16 साल जेल की सजा सुनाई गई है. बेटे का आरोप है कि फ्लोरिडा के एक रिटायर्ड प्रोजेक्ट मैनेजर को सऊदी अरब में 16 साल तक जेल की सजा दी गई और अमेरिका से सऊदी सरकार की आलोचना करने वाले ट्वीट्स के कारण उन्हें प्रताड़ित किया गया. 72 वर्षीय साद इब्राहिम अलमादी अमेरिका और सऊदी अरब के दोहरे नागरिक हैं. उनके बेटे इब्राहिम के अनुसार, उन्हें नवंबर में सऊदी अरब में परिवार से मिलने के दौरान गिरफ्तार किया गया था और इस महीने की शुरुआत में उन्हें दोषी ठहराया गया.

इन मामलों में ट्वीट करने पर लिया गया कड़ा फैसला

रविवार को प्रकाशित होने वाले एक ओपिनियन पीस में द वाशिंगटन पोस्ट के पत्रकार जोश रोजिन के साथ बातचीत हुई. उनके बेटे के अनुसार, अलमादी को पिछले सात वर्षों में उनके 14 ट्वीट्स के लिए गिरफ्तार किया गया, जिनमें उन्होंने सऊदी सरकार के राजनीतिक फैसलों और भ्रष्टाचार की आलोचना की थी. अलमादी के पास दोहरी यूएस-सऊदी नागरिकता है और जब उन्होंने ट्वीट पोस्ट किया तो वह फ्लोरिडा में रह रहे थे. इब्राहिम के अनुसार, रिटायर्ड प्रोजेक्ट मैनेजर ने सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी के बारे में भी ट्वीट किया, जिन्हें इस्तान्बुल के सऊदी अरब वाणिज्य दूतावास पर 2 अक्टूबर 2018 को हत्या कर दी गई.

एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार, विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने मंगलवार को पुष्टि की कि अलमादी को सऊदी अरब में कैद किया जा रहा है. वेदांत पटेल ने कहा, 'हमने सऊदी सरकार के वरिष्ठ स्तरों पर, रियाद और वाशिंगटन डीसी में भी चैनलों के माध्यम से मामले के बारे में अपनी चिंताओं को लगातार और गहनता से उठाया है, और हम ऐसा करना जारी रखेंगे.'

हवाई अड्डे से एजेंट्स ने किया अरेस्ट

द गार्जियन को दिए एक बयान में, इब्राहिम ने कहा कि सऊदी एजेंटों ने उनके पिता को एक हवाई अड्डे से अपहरण कर लिया था और उनके फोन की जांच करते हुए उन्हें एक होटल में बंद कर दिया था. इब्राहिम ने द गार्जियन को बताया कि अलमादी ने अपनी अमेरिकी नागरिकता और वहां उनके परिवार के गहरे संबंधों के कारण छुट्टी के लिए सऊदी अरब जाना सुरक्षित महसूस किया. द पोस्ट के अनुसार, बाद में अलमादी को आतंकवादी विचारधारा रखने, सऊदी अरब सरकार को गिराने का प्रयास करने और आतंकवाद को सहायता और बढ़ावा देने का दोषी पाया गया.

उसकी कैद के अलावा, सऊदी अरब ने 16 साल की यात्रा प्रतिबंध भी लगाया है, जिसका अर्थ है कि अगर उसकी सजा पूरी हो जाती है, और वह 104 साल का होगा तब उसे अंततः संयुक्त राज्य लौटने की अनुमति दी जाएगी. जब इब्राहिम के परिवार ने मार्च में अमेरिकी विदेश विभाग से संपर्क किया, तो इब्राहिम ने शिकायत की कि सऊदी सरकार उनके पिता को प्रताड़ित कर रही है. एपी के साथ अपने साक्षात्कार में, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विदेश विभाग ने उन्हें गलत तरीके से हिरासत में लिया. फिलहाल, ट्विटर पर सरकार के खिलाफ ऐसे ट्वीट नहीं करें, जिससे आपको परेशानी का सामना करना पड़े; इससे आप बुरे फंस सकते हैं.

