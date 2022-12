खुदाई में अचानक मिला 1300 साल पुराना नेकलेस, जड़े हुए थे सोने-कीमती पत्थर; नहीं लगा सकते कीमत का अंदाजा

Old Necklace Found In England: दुनिया में कई बार ऐसी खबरें सुनने को मिलती है कि खुदाई में सैकड़ों-हजारों साल पुरानी चीजें मिलीं. कुछ ऐसा ही इंग्लैंड में भी सुनने को मिला, जहां 1,300 साल पुराना नेकलेस मिला है. सेंट्रल इंग्लैंड में एक निर्माण परियोजना के तहत एंग्लो सैक्सन (Anglo Saxon) दफन स्थल में सोने और कीमती पत्थरों से बना 1,300 साल पुराना हार मिला है. लंदन पुरातत्व संग्रहालय (Museum of London Archaeology) के अनुसार, इस खोज को ब्रिटेन की सबसे महत्वपूर्ण महिला पूर्व-ईसाई दफन स्थान के रूप में घोषित किया जा रहा है. आर्केलॉजिस्ट ने इसे 630-670 ईस्वी पूर्व का बताया है.

खुदाई में मिला इतना पुराना हार

वैज्ञानिकों ने इसपर जीवन में एक बार मिलने वाले (once-in-a-lifetime) सोने के हार का लेबल लगाया है. इसे ब्रिटेन में अब तक खोजे गए सबसे अमीर चीजों में से बताया गया है. इस हार में रोमन सिक्के, सोने, गार्नेट, कांच और अर्द्ध कीमती पत्थरों से बने कम से कम 30 पेंडेंट मौजूद हैं. इन्हें नॉर्थम्प्टन के करीब खोजा गया है. इस हार का प्वाइंट ऑफ अट्रैक्शन आयताकार लटकन है जो रेड गार्नेट और क्रॉस आकृति के साथ सोने से बना है. विशेषज्ञों को लगता है कि यह हार सोने में सेट लाल गार्नेट से बना हुआ है. इस हार के बारे में म्यूजियम में आगे कहा गया है कि कलाकृतियों को एक कब्रिस्तान में खोजा गया था.

सोने के हार में जड़े हुए हैं कई कीमती पत्थर

कब्र से दो डिजाइनर बर्तन और एक तांबे का बर्तन भी मिला. लंदन पुरातत्व संग्रहालय के साइट सुपरवाइजर ने कहा, 'जब सोने की पहली झलक मिट्टी से उभरने लगी तो हम जानते थे कि यह कुछ महत्वपूर्ण है. हालांकि, हमें यह नहीं पता था कि यह कितना खास होने वाला है. हालांकि अभी भी खुदाई की जा रही है, एक्स-रे अपने अविश्वसनीय डिजाइन को दिखाता है. इस क्रॉस के अंत में हमें चांदी में ढाली गई मानव चेहरों के कुछ असामान्य चित्रण भी मिले. संग्रहालय ने कहा कि क्रॉस का विशाल आकार इस ओर इशारा देता है कि यहां दफनाई गई महिला एक ईसाई नेता हो सकती है.

