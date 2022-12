PAK लड़की ने फोटो से शख्स को हटाने की मांग की, फिर लोगों ने दिखाई गजब क्रिएटिविटी

Pakistani Girl Viral Photo: सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है. हाल ही में पाकिस्तान की एक लड़की की ऐसी तस्वीर वायरल हुई जिसमें उसने लिखा था कि इस तस्वीर में जो शख्स दिख रहा है उसको कैसे हटाया जा सकता है. इसके बाद फिर तो लोगों की क्रिएटिविटी ऐसी दिखी की तस्वीर भी वायरल हो गई.

एक शख्स दाहिने तरफ आ गया!

दरअसल, इस पाकिस्तानी लड़की ने ट्विटर पर यह तस्वीर शेयर की है. लड़की का नाम जारा डार है और फोटो की लोकेशन के हिसाब से यह फोटो इस्तांबुल की है. फोटो में दिख रहा है कि लड़की एक व्यस्त सड़क के बीच खड़ी हुई है और जैसे ही तस्वीर खींची गई, इसमें एक शख्स दाहिने तरफ फोटो में आ गया. इसी शख्स को हटाने के लिए इस लड़की ने यह तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की और लोगों से इसे हटाने की रिक्वेस्ट की है.

किसी ने नवाज शरीफ को ही लगा दिया!

इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने ऐसे-ऐसे तरीके से इसे एडिट की जो देखने लायक है. किसी ने उसकी जगह बॉडीबिल्डर को बिठा दिया तो किसी ने नवाज शरीफ को ही लगा दिया. एक शख्स ने तो लड़की को हटाकर उसकी जगह उस शख्स को कर दिया जिसे हटाने के लिए लड़की ने अनुरोध किया था.

फिलहाल यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोगों की भी इसी के साथ वायरल हो रही है. बता दें कि कुछ दिन पहले भारत से भी एक ऐसी ही तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें एक लड़की ने उसकी तस्वीर में आए एक शख्स को हटाने की मांग की थी. तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था. फिलहाल इस बार पाकिस्तानी लड़की की तस्वीर वायरल हुई है.

can someone remove the man on the right pls i don’t know photoshop pic.twitter.com/3LXit0WxnY

— Zara Dar (@ZaraNaeemDar) December 23, 2022