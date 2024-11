भीख मांग रहे बच्चे को परेशान करने वाले लोगों की हरकत, वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने की कार्रवाई

viral video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग सड़क किनारे भीख मांग रहे एक बच्चे को परेशान कर रहे हैं. इस वीडियो को देखकर लोगों में गुस्सा और नाराजगी फैल गई है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे कुछ लोग बच्चे को तंग कर रहे हैं और उसे परेशान कर रहे हैं.

शरीर पर सिल्वर पेंट लगाए हुए बच्चा भीख मांग रहा है

हालांकि यह घटना 20 नवंबर को माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X पर आंध्र प्रदेश के कर्नूल शहर का एक वीडियो वायरल हुआ. इस वीडियो में एक छोटा बच्चा जो शरीर पर सिल्वर पेंट लगाए हुए था, सड़क किनारे बैठकर भीख मांगता हुआ दिख रहा था. वीडियो शेयर करने वाले यूजर ने दावा किया कि यह बच्चा कर्नूल के ड्रेस सर्कल शॉपिंग मॉल के पास पीटा गया था. इस वीडियो के सामने आने के बाद इंटरनेट पर यूजर्स ने बच्चे के लिए सहानुभूति दिखाई और सरकार से उसकी मदद करने की अपील की.

@naralokesh Good Morning Sir,it's a pleasure to write https://t.co/TPDAhiw3V1 is child I mentioned seen in kurnool City on roads brutally beaten up and not even given food.Please arrange your team and refuse https://t.co/xUUP5U7WYm dress circle shopping mall kurnool city. pic.twitter.com/Y3CENA2ne4

इस वीडियो को एक्स पर @SanthoshKu34277 नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया और मंगलगिरी विधायक को टैग करते हुए कैप्शन में लिखा, "कर्नूल में सड़क किनारे बैठे एक बच्चे को बुरी तरह पीटा गया और उसे खाना भी नहीं दिया गया. मैं आपसे अपील करूंगा कि अपनी टीम से कहकर इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई कराएं."

This is heartbreaking. Every child deserves safety, love, and dignity. We will locate this child and ensure he receives the protection and care he needs. Those responsible for abusing him will be held accountable. @OfficeofNL https://t.co/hwEEQVTcS4

— Lokesh Nara (@naralokesh) November 20, 2024