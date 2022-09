Ants on earth: धरती पर कितनी चींटियां रहती हैं? हो गया खुलासा, जानें इंसानों के लिए कितना फायदेमंद

Research About Types and Population of Ants on Earth: हमारी धरती पर इंसानों के अलावा तमाम प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं और इन्हीं में से एक है चींटियों की प्रजाति। कभी आपने यह नहीं सोचा होगा कि धरती पर कितनी चींटियां मौजूद होंगी? क्योंकि एक ही बार में हमको इतनी चींटियां दिख जाती हैं कि हम यह नहीं सोचते कि धरती पर कितनी चींटियां होंगी. लेकिन अब इस बात का खुलासा हो गया है कि पूरी धरती पर कितनी चींटियां मौजूद हैं. शोधकर्ताओं की एक टीम ने यह असंभव सा लक्ष्य हासिल कर दिखाया है.

पूरी दुनिया में ग्राउंड्स पर जाकर हुआ शोध

दरअसल, यह शोध यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के एक विभाग की तरफ से पूरी दुनिया में ग्राउंड्स पर जाकर और चींटियों पर तमाम तरीके के खोज करके पूरा किया गया है. शोधकर्ताओं ने काफी हद तक चींटियों की सटीक संख्या के आसपास के आंकड़े को बता दिया है. इस शोध के पीछे इस टीम की कड़ी मेहनत भी सामने आई है. इस शोध के मुताबिक धरती पर दो लाख खरब यानी दो करोड़ अरब चींटियां मौजूद हैं. यह शब्दों के हिसाब का आंकड़ा है. नंबरों में यह आंकड़ा अजीब तरीके से लिखा जाएगा.

आंकड़ों में सटीक के आसपास बताई गई संख्या

चींटियों की कुल संख्या को अगर नंबरों में लिखा जाए तो 20000 मिलियन मिलियन या दो के बाद 16 शून्य (20,00,00,00,00,00,00,000) के करीब चींटियां हैं. इतना ही नहीं शोध में यह भी पता चला है कि चींटियों की 15700 से अधिक नामित प्रजातियां और उप-प्रजातियां हैं, और कई अन्य अभी तक विज्ञान द्वारा नामित भी नहीं हैं. इसमें वे भी शामिल हैं. नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में बताया गया है कि वैज्ञानिकों ने दुनिया भर से लगभग 500 चीटी की आबादी के अध्ययनों का विश्लेषण किया है।

करीब पांच सौ स्टडीज को पढ़कर गणना की

हालांकि इससे पहले भी ऐसी कोशिश कई बार की जा चुकी है लेकिन चींटियों की सही संख्या सामने नहीं आ पाई थी. लेकिन अब यह संभव हो पाया है. इस टीम ने इसके लिए गैर-इंग्लिश साहित्य का भी अध्ययन किया. उन्होंने स्पैनिश, फ्रेंच, जर्मन, रूसी, मैंडेरिन और पुर्तगाली भाषा में भी दस्तावेजों की स्टडी की और चीटियों की आबादी पर की गई 498 स्टडीज को पढ़कर चीटियों की गणना की है. शोधकर्ताओं ने खुद माना कि यह आंकड़ा काफी चौकाने वाला है, जो चीटियों की पहले की वैश्विक आबादी के अनुमान से 2 से 20 गुना अधिक है.

इंसानों के लिए कितना महत्वपूर्ण यहीं चींटियां

रिपोर्ट के मुताबिक दुनियाभर की चीटियों में कुल मिलाकर 12 मिलियन टन कार्बन का बायोमास है. सभी महाद्वीपों, जंगलों, रेगिस्तानों, घास के मैदानों और शहरों सहित प्रमुख आवासों को इस अध्ययन में शामिल किया गया है. यह भी बताया गया है कि इंसानों के लिए चींटियां काफी महत्वपूर्ण हैं. चींटियां प्रकृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. चींटियां मिट्टी को हवा देती हैं, बीजों को फैलाती हैं, कार्बनिक पदार्थों को तोड़ती हैं, अन्य जानवरों के लिए आवास बनाती हैं और खाद्य श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती हैं.

इतना ही नहीं चींटियां मनुष्यों के लिए पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं भी प्रदान करती हैं. हाल के एक अध्ययन में पाया गया कि चींटियां कीटनाशकों की तुलना में फसल बनाने में मदद करने के लिए अधिक प्रभावी हो सकती हैं. यहां तक की कुछ प्रजातियां चींटियों के बिना जीवित नहीं रह सकती हैं. मिट्टी में हवा का स्तर बनाए रखने में भी चीटियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। फिलहाल अब इनके संख्याबल का भी अंदाजा हो गया है. बताया जा रहा है कि इतना संख्याबल धरती पर शायद ही किसी अन्य का होगा.

