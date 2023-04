Prince William: पत्नी के साथ अचानक भारतीय रेस्टोरेंट में पहुंचे ब्रिटेन के प्रिंस विलियम, कुछ ऐसा किया कि जमकर वायरल

लोगों से बात कर रहे थे तभी एक..



दरअसल, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी केट मिडलटन बर्मिंघम की अपनी यात्रा के दौरान पर थे. जहां उन्होंने भारतीय मूल के एक परिवार द्वारा चलाए जा रहे रेस्टोरेंट का दौरा किया. इस दौरान वे लोगों से बात कर रहे थे तभी एक ग्राहक का फोन आया. शायद फोन करने वाले ग्राहक को दो लोगों के लिए टेबल बुक करनी थी और प्रिंस विलियम उससे रेस्टोरेंट के कर्मचारी की तरह बात करने लगे. यह देखकर सब हंस पड़े.

भारतीय स्ट्रीटरी रेस्टोरेंट में पहुंचे

असल में रिपोर्ट्स के मुताबिक विलियम और केट बर्मिंघम स्थित जिस भारतीय स्ट्रीटरी रेस्टोरेंट में पहुंचे थे वह काफी फेमस है. विलियम और केट शहर की संस्‍कृति और विरासत का जश्‍न मना रहे थे और यह उनका आधिकारिक कार्यक्रम था. इस रेस्टोरेंट को भारतीय मूल की मीना शर्मा और उनके पति चलाते हैं. यहां पूरी तरह से भारतीय खाना सर्व किया जाता है. एक अन्य मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जिस समय विलियम वहां पहुंचे थे और फोन रिसीव किया था उस समय वहां भारतीय मूल के ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर विनय अग्रवाल ने फोन किया था.

लोग काफी खुश नजर आए

उनका आर्डर खुद प्रिंस विलियम ने सुना और उस पर जवाब दिया तो सभी मुस्कुराने लगे. इस दौरान उनके ठीक बगल में उनकी पत्नी केट मिडलटन भी मौजूद थीं. वे भी हंसती हुई नजर आईं. शाही जोड़े द्वारा किसे गए इस दौरे से वहां के लोग काफी खुश नजर आए. बता दें कि इस समय प्रिंस विलियम और केट इस समय किंग चार्ल्‍स के राजतिलक से पहले देश का आधिकारिक दौरा कर रहे हैं. इसी कड़ी में वे इस भारतीय रेस्टोरेंट में पहुंचे थे. यहां उन दोनों ने कुकिंग में भी अपने हाथ आजमाए.

This is hysterical!! I love how they both truly enjoy themselves during all engagements. #PrinceWilliam #PrincessCatherine #Birmingham pic.twitter.com/95FFoqGeAI

— Royal Tea With Brittany (@brittanygadoury) April 20, 2023