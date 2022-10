Snake Attack: पिंजरा खुलते ही अजगर ने जकड़ लिया मालकिन का हाथ और फिर.., Video देख कांप उठेगी रूह!

Snake Viral Video: डिस्कवरी चैनल्स पर आपने अक्सर सांपों को आपस में भिड़ते (Fight) हुए देखा होगा. सोशल मीडिया पर आपने सांप को हमला करते हुए भी देखा होगा. ऐसे में सांपों को पालना कितना ज्यादा खतरनाक (Dangerous) साबित हो सकता है, ये वीडियो इस बात का सबूत देता है. इस वीडियो (Trending Video) को देखकर तो किसी को भी डर लग सकता है.

अजगर ने किया हमला

इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला सांप (Python) को उसके पिंजरे से बाहर निकाल रही है. इस महिला को भी इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि अगले कुछ ही सेकेंड में इसके साथ ऐसा हादसा (Accident) होने वाला है. इसके बाद क्या हुआ, ये जानने के लिए पहले आप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

Snake attacks owner as she tries to take it out of cage pic.twitter.com/auVgWTttQ8

— Daily Loud (@DailyLoud) October 23, 2022