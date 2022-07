Shravana Kumar: ये है कलयुग का श्रवण कुमार! माता-पिता को कंधों पर बिठाकर कांवड़ यात्रा करने निकला शख़्स

Shravana Kumar Took His Parents On Shoulders: श्रवण कुमार को कौन नहीं जानता. घर-घर में उनकी कहानी सुनाई जाती है कि कैसे उन्होंने अपने अंधे माता-पिता को कंधों पर बिठाकर तीर्थयात्रा करवाई थी. उन्होंने बहंगी बनाकर उसमें एक और अपनी माता और दूसरी ओर अपने पिता को बिठाया और तीर्थयात्रा करवाई. आजकल एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें आज के जमाने का श्रवण कुमार नजर आ रहा है. वीडियो में युवक अपने कंधों पर अपने माता-पिता को बिठाकर यात्रा करता नजर आता है. इसे देखकर लोग युवक को श्रवण कुमार कह रहे हैं.

9 दिनों में पैदल पूरी की यात्रा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह युवक गाजियाबाद के केमरीपुर के रहने वाले विकास गहलोत हैं. विकास अपने कंधे पर कांवड़ में एक ओर अपनी माता और दूसरी तरफ अपने पिता को बैठाकर गंगाजल लेने हरिद्वार पहुंचे. उन्होंने पूरे 9 दिनों तक पैदल चलकर यह यात्रा पूरी की. वायरल वीडियो में कांवड़ के दोनों ओर उनके माता-पिता बैठे हुए नज़र आते हैं और उनकी आंखों पर पट्टी लगी हुई है.

देखें वीडियो-

हरिद्वार से भरा गंगाजल

विकास ने बताया कि उनकी आंखों पर पट्टी इसलिए बांधी ताकि माता-पिता उनकी तकलीफ न देख सकें. इस दौरान कुछ लोग विकास को रास्ते में सहारा भी दे रहे थे. विकास के माता-पिता भी अपने बेटे के इस नेक काम पर काफी भावुक थे. हरिद्वार पहुंचकर विकास ने हरकी पौड़ी से गंगाजल भरा. इसके बाद वे वापस घर आ गए.

