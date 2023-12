ये स्टूडेंट रोज चलाता है 40 किमी साइकिल, ताकि बन सके एक IAS ऑफिसर; पढ़ें दिल छू लेने वाली स्टोरी

Student Food Delivery Agent: एक स्टूडेंट की दिल छू लेने वाली कहानी सामने आई है, जो एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है. हालांकि, उसके पास इतने पैसे नहीं जिससे वह अपनी पढ़ाई और खर्चा देख सके. इस वजह से वह साइकिल से फूड डिलीवरी का काम करने लगा. वह एक स्विगी डिलीवरी एजेंट हैं जो दिन में कॉलेज जाता है. इस शख्स का नाम सौरव भारद्वाज है. इसकी कहानी बताने के लिए हतिंदर सिंह ने एक वीडियो माइक्रोब्लॉगिंग साइट एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया था. वीडियो में सौरव भारद्वाज को साइकिल साइकिल पर ऑर्डर देते हुए देखा जा सकता है.

फूड डिलीवरी के लिए रोजाना 40 किमी चलाता है साइकिल

बताया जा रहा है कि सौरव चार महीने से एक फूड डिलीवरी ऐप के लिए काम कर रहे हैं. उसने बताया कि वह रोजाना शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक ऑर्डर डिलीवर करता है. वह खाना पहुंचाने के लिए अपनी साइकिल का इस्तेमाल करता है. खाना डिलीवर करने के लिए वह डेली लगभग 40 किमी साइकिल चलाता है. सौरव भारद्वाज ने बताया कि उनका मेन टारगेट आईएएस अधिकारी बनना है. साथ ही वह अन्य सरकारी परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहा है. सौरव भारद्वाज के पिता एक फोटोग्राफर हैं. उनकी मां एक निजी स्कूल में टीचर हैं. स्विगी पर काम करके वह अपने पगार से किराने का सामान खरीदकर अपने परिवार का सपोर्ट कर रहा है.

Let's Call The Day With Story Of This Brother From Patiala, Doing ITI & Working As A Food Delivery Boy With @Swiggy

He Everyday Pedals 40Kms To Deliver Orders, Father Works As Photographer But Doesn't Earns Much, So To Help Family He Do This Work.

Kudos To His Hardwork

pic.twitter.com/FRLMhd6Glz

— (@Hatindersinghr3) December 4, 2023