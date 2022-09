Swiggy Muslim Delivery Boy: 'खाना लेकर न आए मुस्लिम डिलीवरी बॉय', Swiggy कस्टमर ने लिखा ऐसा तो भड़के लोग; कही ऐसी बात

Swiggy Muslim Delivery Boy: क्या खाने का कोई धर्म होता है? यह सवाल एक बार फिर सामने आया है जब कस्टमर ने दूसरे धर्म के डिलीवरी बॉय से खाना लेने से इनकार कर दिया. हैदराबाद में कुछ ऐसी ही एक घटना हुई है, जिसमें एक स्विगी ग्राहक (Swiggy Customer) ने फूड डिलीवरी ऐप (Food Delivery App) को एक मुस्लिम डिलीवरी बॉय (Muslim Delivery Boy) को अपना खाना देने के लिए नहीं भेजने के लिए कहा. इसने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या खाने का कोई धर्म होता है. कस्टमर ने Swiggy ऐप के इंस्ट्रक्शन बॉक्स में ऐसा लिखा और इसे लेकर अब सोशल मीडिया पर विवाद छिड़ गया.

मुस्लिम डिलिवरी बॉय को भेजने से किया मना

तेलंगाना स्टेट टैक्सी एंड ड्राइवर्स जेएसी के अध्यक्ष शेख सलाहुद्दीन ने उसी का एक स्क्रीनशॉट साझा किया और सुझाव दिया कि स्विगी को ऐसी घटनाओं के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए. चौंकाने वाली घटना में, हैदराबाद के एक स्विगी ग्राहक ने इंस्ट्रक्शन दिया कि उसका ऑर्डर मुस्लिम डिलीवरी बॉय द्वारा नहीं दिया जाना चाहिए. शेख सलाहुद्दीन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, 'डियर स्विगी, कृपया इस तरह के एक बड़े अनुरोध के खिलाफ एक स्टैंड लें. हम (डिलीवरी वर्कर) यहां सभी को खाना पहुंचाने के लिए हैं. चाहे वह हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख हो. मजहब नहीं सिखता आपस में बैर रखना.' हालांकि, स्विगी ने वायरल ट्वीट का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है.

Dear @Swiggy please take a stand against such a bigoted request. We (Delivery workers) are here to deliver food to one and all, be it Hindu, Muslim, Christian, Sikh @Swiggy @TGPWU Mazhab Nahi Sikhata Aapas Mein Bair Rakhna #SareJahanSeAchhaHindustanHamara#JaiHind #JaiTelangana pic.twitter.com/XLmz9scJpH

— Shaik Salauddin (@ShaikTgfwda) August 30, 2022