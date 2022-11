Old Monk Tea: वेंडर ने ओल्ड मॉन्क से बना दी चाय, रेसेपी देखकर लोगों के होश उड़ गए

Tea Vendor Serving Old Monk Tea: चाय और रम के शौकीनों के लिए एक खास खबर है. अभी तक एक समय पर वे या तो चाय का मजा ले पाते थे या रम का मजा ले पाते थे लेकिन एक चायवाले ने कमाल कर दिया. मार्केट में आए इस नए चायवाले ने ओल्ड मॉन्क रम की चाय बनाकर लोगों को हैरत में डाल दिया. इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

चायवाले की दुकान गोवा में

दरअसल, इस वीडियो को ट्विटर पर एक यूजर ने शेयर किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस चायवाले की दुकान गोवा में है और यह वीडियो वहीं का उसकी दुकान का है. इसमें दिख रहा है कि वह यह चाय बनाता हुआ नजर आ रहा है. इसके लिए वह एक कुल्हड़ में कुछ ऐसी चीज डालकर गर्म करता है जिससे धुआं निकलने लगता है.

ओल्ड मॉन्क रम डालते ही...

इसके थोड़ी देर बाद उस कुल्हड़ से आग की छोटी छोटी लपटें भी निकलने लगती हैं. इसी दौरान वह उसमें ओल्ड मॉन्क रम भी डाल देता है. ओल्ड मॉन्क रम डालते ही आग की लपटें और तेजी से निकलने लगती हैं. इसके बाद वह एक केतली उठाता है और उसमें पहले से ही बनी हुई चाय कुल्हड़ में डाल देता है.

जैसे ही वह चाय को कुल्हड़ में डालता है उसमें से निकलता हुआ धुंआ अचानक शांत हो जाता है. इसके बाद इस वीडियो को किसी ने कैमरे में कैद करके सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. वीडियो शेयर करते ही यह वायरल हो गया और सोशल मीडिया पर धूम मचाने लगा. इसकी रेसेपी लोग देख रहे हैं.

Old monk tea in Goa. The end is near!!! pic.twitter.com/1AYI0ikR40

— Dr V (@DrVW30) November 3, 2022