क्लास में टीचर ने स्टूडेंट्स को दिया घटिया अवॉर्ड, गुस्से में मां ने स्कूल में जाकर किया ऐसा काम

Teacher Humiliates Student With Zero Award: एक टीचर ने क्लास में एक स्टूडेंट्स को 'जीरो अवार्ड' देकर शर्मिंदा करने की कोशिश की, जिसके बाद छात्र की मां गुस्से से आग-बबूला हो गई. अमेरिका के मिसिसिपी (Mississippi) के लीक काउंटी में रहने वाली पेट्रीसिया बकले (Patricia Buckley) को पता था कि कुछ गड़बड़ है जब उसने अपने 14 वर्षीय बेटे ब्रैडली को स्कूल में लेने के लिए पहुंची. मां ने मिसिसिपी टीवी नेटवर्क WAPT को बताया, 'वह डरा-सहमा था जैसे कि उसे किसी ने शर्मिंदगी महसूस करवाई.'

टीचर ने बच्चे को क्लास में किया शर्मिंदा

ब्रैडली को अपने टीचर से एक चौंकाने वाला अवार्ड मिला था, जिसमें 'जीरो अवार्ड' लिखा था. उस कार्ड पर लिखा था, 'The Zero Award. It's Impossible to be me. Don't try. You'll never find a soulution.' (जीरो अवार्ड. मेरे जैसे बनना असंभव है. कोशिश भी मत करना. तुम कभी भी कोई हल नहीं खोज पाओगे.) 14 साल के लड़के ने कहा, 'मैं बहुत ही बुरा महसूस हो रहा था और मैं इस बारे में अपनी मां को नहीं बताना चाहता था.'

गुस्से में आकर मां ने उठाया ये फैसला

नाराज मां पेट्रीसिया ने अवॉर्ड के बारे में और यह जानने के लिए स्कूल ऑफिस को फोन किया कि ऐसा अवॉर्ड क्यों दिया गया. पेट्रीसिया ने कहा, 'मुझे लगता है कि यह अवॉर्ड मिलना, बच्चे को नीचा दिखाने जैसा था. न केवल ब्रैडली, बल्कि किसी भी बच्चे के लिए.' उसने कहा कि लीक काउंटी स्कूल अधीक्षक से कई बार बात की है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं मिला. मां ने आगे कहा, 'मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों किया. इसलिए मैंने पता लगाने के लिए अधीक्षक के कार्यालय को फोन किया.' ब्रैडली स्कूल वापस जाना चाहता है, लेकिन मां इस घटना के बाद उसे कहीं और एनरोल करने के बारे में सोच रही है. कथित तौर पर, यह टीचर के टीचिंग का पहला साल था.