Uber ड्राइवर ने सवारी को छोड़ने के बाद मांगे पैसे तो 7 लड़कियों ने उसे जमकर पीटा, सामने आई LIVE फुटेज

Uber ड्राइवर पर 7 लड़कियों ने कर दिया हमला

लास वेगास में एक उबर ड्राइवर ने बताया कि कैब में बैठी सवारियों ने अपने डेस्टिनेशन प्वाइंट पर पहुंचने के बाद उसके साथ मारपीट की थी. उसे यह भय था कि कहीं उसे हमले के दौरान मार न दिया जाए. उबर कैब ड्राइवर (Uber Cab Driver) विक्टोरिया पार्ट्रिज ने कहा, "यह भयानक था, मैंने अपने जीवन में कभी इतना भयभीत महसूस नहीं किया." यह घटना पिछले साल जून महीने की है, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. उबर ड्राइवर ने ड्रॉप-ऑफ के बाद सवारियों से पैसे मांगा, लेकिन पैसे देने के बजाय उन्होंने पार्ट्रिज पर हमला कर दिया. एक लड़की ने ड्राइवर के मुंह पर मुक्कों की बरसात कर दी.

Las Vegas Uber driver gets jumped by 7 passengers after they arrive at their destination... pic.twitter.com/Y90V58iERZ

ड्राइवर ने अपने वीडियो कैमरे को किया रिलीज

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, पार्ट्रिज एक उबर एक्सएल ड्राइवर है जो अपनी वैन में छह यात्रियों को ले जा सकती है. उसने कहा कि उसने इस घटना को वैन में लगे अपने वीडियो कैमरे में कैद किया. उसने कहा, "लड़कियों मुझे खेद है, मैं सात लोगों को सवारी नहीं दे सकती." फिर उन्होंने सवाल किया कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता तो पार्ट्रिज ने कहा, 'क्योंकि यह कानून के खिलाफ है.' लड़कियों ने गाड़ी से उतरने से इनकार कर दिया और पार्ट्रिज से तब तक विनती की जब तक कि उसने भरोसा नहीं किया. ड्राइवर मान गई और जब वे सभी नॉर्थ लास वेगास में पहुंची तो उस पर हमला कर दिया.

Violence of any kind is not tolerated on our platform. This horrifying incident occurred in June of 2022 and we have since banned the rider.

— Uber Support (@Uber_Support) March 8, 2023