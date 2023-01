Chips Packet Gas: चिप्स-कुरकुरे के पैकेट में आखिर क्यों भरी होती है हवा? ये कंपनी वालों की मुनाफाखोरी है या मजबूरी, रहस्य जानकर रह जाएंगे हैरान

Why Chips Packets Are Filled With Air: आप दुकान से जब भी चिप्स या कुरकुरे के पैकेट खरीदने जाते होंगे तो उसमें हवा भरी देखकर आपको गुस्सा आता होगा. आप सोचते होंगे कि कंपनी वाले अपने कस्टमर से चीटिंग करते हैं. वे इतना बड़ा पैकेट दिखाकर हमसे पैसे तो पूरे ले लेते हैं लेकिन उसके अंदर चिप्स या कुरकुरे गिनती के ही निकलते हैं. लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है. पैकेट में हवा भरना कंपनी वालों की मुनाफाखोरी और मजबूरी दोनों है.

पैकेट में भरी होती है नाइट्रोजन गैस

असल में कुरकुरे-चिप्स के पैकेट (Chips Packet Gas) में नाइट्रोजन गैस (Nitrogen Gas) भरी जाती है. इस गैस की मौजूदगी की वजह से पैकेट के अंदर मौजूद चिप्स और कुरकुरे लंबे वक्त तक सीलते नहीं है. जबकि बाहर हवा के संपर्क में आते ही वे सीलने लग जाते हैं. यही वजह है कि जब भी पैकेट को खोलकर उसमें से चिप्स या कुरकुरे निकाले जाते हैं तो वे फ्रेश और करारे हते हैं. उनके अंदर का स्वाद भी पहले की तरह ही बरकरार रहता है.

इस वजह से भरी जाती है हवा

फूड एक्सपर्ट्स के अनुसार ग्राहक साबुत और करारी चीजों को खाना पसंद करते हैं. अगर पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस (Chips Packet Air) न भरी जाए तो उसके अंदर मौजूद चिप्स और कुरकुरे टूटकर चूरा हो जाएंगे. जिसे कोई भी ग्राहक खरीदना पसंद नहीं करेगा. इसलिए नुकसान से बचने के लिए भी कंपनियों के लिए ऐसा करना जरूरी होता है. पैकेट में नाइट्रोजन गैस के साथ बंद होने की वजह से चिप्स और कुरकुरे टेस्टी बने रहते हैं.

कंपनियों को ग्राहकों के मनोविज्ञान की समझ

पैकेट में गैस (Chips Packet Air) भरना कंपनियों के लिए फायदेमंद भी है. वे ग्राहकों के इस मनोविज्ञान को जानती हैं कि कस्टमर आम तौर पर खाने-पीने के बड़े पैकेट को खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं. ऐसे में जब कंपनियां पैकेट में हवा फुलाकर चिप्स और कुरकुरे बेचती हैं तो लोग उसमें ज्यादा सामान होने की आशा में खरीद लेते हैं. अगर कंपनियां पैकेट में हवा न भरें तो कंपनियों की बिक्री काफी घट सकती है, इसलिए वे ऐसा रिस्क लेना पसंद नहीं करती. बेस्वाद लगेगा.

