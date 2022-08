Funny Video: जब पत्नियों ने बिना बताए पतियों के साथ किया ऐसा मजाक, वीडियो देख छूट जाएगी हंसी!

Laugh Out Loud: शादी के बाद अक्सर पति अपनी पत्नियों को सरप्राइज (Surprise) देते हैं. इस सरप्राइज में डिनर, लॉन्ग ड्राइ और तोहफे देने जैसी चीजें भी शामिल होती हैं. लेकिन कभी-कभी पत्नियां भी अपने पतियों को सरप्राइज करती दिख जाती हैं. ऐसा ही कुछ इस मजेदार वीडियो में भी हुआ है. दरअसल पत्नियों ने अपने पतियों (Husbands) को बिना बताए ऐसा प्लान बनाया कि कोई भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया.

पतियों के लिए बनाया प्लान

इस वीडियो में एक रेस्टोरेंट में कुछ पत्नियां एक-एक करके अपने पतियों के साथ आती हैं. लेकिन जैसे ही कपल (Couple) एंट्री करते हैं तो रेस्टोरेंट में बैठे बाकी पति हैरान रह जाते हैं और हंसते-हंसते लोटपोट हो जाते हैं. पहले आप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

A group of women all bought their husbands the same shirt and didn’t tell them. pic.twitter.com/IPltsyFCTR

