Zomato Delivery Boy ने बाइक से उतरकर की ऐसी हरकत, देखकर लोगों का चकरा गया सिर

Zomato delivery Man Video: काम के दौरान अपने मनोरंजक और हैरान कर देने वाले व्यवहार के कारण जोमैटो डिलीवरी एजेंट्स के वीडियो वायरल होने लगे हैं. खासकर वे कई लोगों के लिए एक तारणहार बन गए हैं क्योंकि ज़ोमैटो डिलीवरी बॉय (Zomato Delivery boy) ऑनलाइन रेस्टॉरेंट से ऑर्डर करने के बाद हमारे फूड को डिलीवरी करने के लिए चौबीसों घंटे काम करते हैं. हाल ही में जोमैटो के एक डिलीवरी एजेंट का डांस करते हुए एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक शख्स जोमैटो की टी-शर्ट पहने सड़क के बीच में डांस कर रहा है.

Zomato Delivery एजेंट ने सड़क पर किया डांस

39-सेकंड के वीडियो में डिलीवरी एजेंट सड़क के किनारे अपनी बाइक पार्क करते हुए और आगे सड़क के बीच डांस करते हुए दिखाई दे रहा है. उसने कैमरे की तरफ देखते हुए साउथ इंडियन गाने पर जमकर डांस किया. आने-जाने वाले लोग उसे ही देख रहे होते हैं. कुछ अच्छे और फास्ट डांस मूव्स के साथ जोमैटो बॉय अपने स्टेप्स को म्यूजिक के साथ पूरी तरह से मैच कर लेता है. पोस्ट का कैप्शन बेहद ही मजेदार है और एक इंस्टाग्राम अकाउंट के हैंडलर ने लिखा, 'और हम सोचते हैं कि डिलीवरी बॉय लेट है शायद वह ट्रैफिक में फंस गया होगा. जबकि डिलीवरी बॉय कुछ ऐसा कर रहा होता है.'

Me : delivery guy is late maybe he must have been stuck in traffic.

Le delivery guy: pic.twitter.com/2xTpuI8dYO

— Mask (@Mr_LoLwa) November 8, 2022