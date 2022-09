Bentley Car Stolen: लंदन से चोरी हुई करोड़ों रुपये की बेंटले कार कराची में एक बंगले में मिली, इस तरह आए पकड़ में

Pakistan Biggest Thiev: आमतौर पर कार चोरी की खबरें अक्सर आप पढ़ते होंगे. इसमें वारदात के बाद कार को आसपास के शहरों में ही बेच दिया जाता है या डंप कर दिया जाता है, लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से चोरी की एक ऐसी खबर सामने आई है, जिस पर भरोसा कर पाना थोड़ा मुश्किल है. लोग इसे गलत खबर मान रहे हैं, लेकिन यह हकीकत है. दरअसल, यहां के कराची में पुलिस ने 1 हफ्ते पहले चोरी हुई कार को बरामद किया है. हैरानी की बात ये है कि यह कार सात समुंदर पार लंदन से चोरी हुई थी. कार भी ऐसी-वैसी नहीं बल्कि लग्जरी बेंटले कार थी.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, कराची में कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स इंफोर्समेंट (सीसीई) ने यूके नेशनल क्राइम एजेंसी से सूचना मिलने के बाद शनिवार को यहां के पॉश डीएचए इलाके में एक बंगले पर छापा मारा. पुलिस को सूचना दी गई थी कि यहां चोरी की एक कार रखी गई है. पुलिस ने छापा मारा तो अंदर एक चोरी हुई बेंटले मल्सैन सेडान कार खड़ी मिली. ट्विटर पर साझा किए गए एक वीडियो में कुछ लोगों द्वारा बेंटले को धक्का देते हुए दिखाया गया है, जो कार को हिलाने की कोशिश करते दिख रहे हैं.

Custom raided a house in DHA Karachi to recover Bentley which was allegedly stolen from London. pic.twitter.com/xoXvQIgiNO

— Usama Qureshi (@UsamaQureshy) September 3, 2022