पाकिस्तानी एंकर Hamid Mir को उनके शो की मेजबानी से रोका गया, फैसले का विरोध लगातार जारी

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के मशहूर वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर (Hamid Mir) को सोमवार को एक निजी टीवी चैनल ने उन्हें अपने लोकप्रिय टॉक शो की मेजबानी करने से रोक दिया. उन्होंने एक साथी पत्रकार पर हमले को लेकर अपने देश के शक्तिशाली ‘प्रतिष्ठान’ की मुखर होकर आलोचना की थी.

मीर ने शुक्रवार को इस्लामाबाद में पत्रकार असद तूर पर तीन ‘अज्ञात' व्यक्तियों के हमले के खिलाफ पत्रकारों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन में एक उग्र भाषण दिया था. उन्होंने हमले में जवाबदेही तय करने की मांग की थी.

मीर ‘जिओ टीवी’ (JIO TV) पर प्राइम टाइम ‘कैपिटल टॉक’ (Capital Talk) शो की मेजबानी करते हैं. मीर को उनके टीवी नेटवर्क द्वारा छुट्टी पर भेज दिया गया जिसका दावा है कि वह अभी समाचार चैनल का हिस्सा हैं. उन्होंने अभी तक चैनल से इस्तीफा नहीं दिया है.

एंकर हामिद मीर ने कहा, 'ये सब होना न तो उनके लिए नया है और न ही उनके लिए कोई मायने रखता है. मैने नतीजे भुगतने जैसी कई धमकियों के बावजूद पेशे की सच्चाई के लिए लड़ने की कसम खाई है.'

उन्होंने ट्वीट किया, ‘मेरे लिए कुछ भी नया नहीं है. मुझे पहले भी दो बार प्रतिबंधित किया गया था. दो बार नौकरी खोई. मैं संविधान में दिए गए अधिकारों के लिए आवाज उठाना बंद नहीं कर सकता. इस बार मैं किसी भी परिणाम के लिए तैयार हूं और किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूं. क्योंकि वे मेरे परिवार को धमकी दे रहे हैं.’ गौरतलब है कि बीते 24 घंटे के भीतर वो लगातार कई ट्वीट करके प्रेस की आजादी के लिए लड़ने का जज्बा दिखाने के साथ मुल्क की इमरान खान सरकार को भी आइना दिखा रहे हैं.

Nothing new for me.I was banned twice in the past.Lost jobs twice.Survived assassination attempts but cannot stop raising voice for the rights given in the constitution.This time I m ready for any consequences and ready to go at any extent because they are threatening my family. https://t.co/82y1WdrP5S

