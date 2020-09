फिर सामने आया चीन का असली चेहरा, शांति की बातों के बीच दी गीदड़भभकी

बीजिंग: चीन (China) अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है. एक तरफ वह सीमा विवाद के शांतिपूर्ण हल की बातें कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत को गीदड़भभकी देने में लगा है. चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CPC) के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स (Global Times) के संपादक ने ट्वीट करके भारत को गीदड़भभकी दी है. जाहिर है, बिना राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सहमति के यह संभव नहीं.

पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाएं आमने-सामने हैं. सीमा विवाद को हल करने के लिए चीन के अनुरोध पर भारतीय विदेश मंत्री ने हाल ही में चीनी समकक्ष से मुलाकात की थी. इस बैठक में दोनों देशों के बीच 5-सूत्रीय एजेंडे पर सहमति बनी थी. इसके बावजूद चीन की तरफ से उकसावे की कार्रवाई जारी है.

PLA is training attacking tanks in Tibet region. Yes, it targets China-India border situation. China hopes the five-point consensus reached between the two foreign ministers can be implemented, but is ready to strike a heavy blow to Indian troops if they refuse to implement it. pic.twitter.com/azlPwVPJt6

— Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) September 14, 2020