Maulana Tariq Jameel: भाईचारे का संदेश लेकर करतारपुर गुरुद्वारा पहुंचे मशहूर मौलाना, लेकिन किया कुछ ऐसा कि भड़क गए मुस्लिम

Maulana Tariq Jameel Controversy: पाकिस्तान के महशूर मौलाना तारिक जमील एक बार फिर सुर्खियों में हैं. हालांकि इस बार की सुर्खी उन्हें भारी पड़ रही है औऱ वह कट्टर पाकिस्तानियों और तालिबानियों के निशाने पर आ गए हैं. ये लोग इनकी जमकर आलोचना कर रहे हैं और इन्हें भला-बुरा कह रहे हैं. दरअसल, इस विवाद की शुरुआत मौलाना के करतारपुर कॉरिडोर में गुरुद्वारा दरबार साहिब जाने के बाद हुई.

क्या है मामला

मौलाना तारिक जमील कुछ धार्मिक विद्वानों के साथ शनिवार को करतारपुर साहिब पहुंचे थे. वहां उन्होंने गुरुद्वारा दरबार साहिब के मुख्य ग्रंथी सरदार गोबिंद सिंह, पंजाब में विधायक सरदार रमेश सिंह अरोड़ समेत कई लोगों से मुलाकात की थी. यही नहीं, करतारपुर पहुंचने के बाद मौलाना तारिक जमील ने कहा कि बाबा गुरु नानक इंसानियत और भाईचारे के समर्थक थे. वहां मौलाना को सरोपा और कृपाण भी भेंट की गई थी. कार्यक्रम के दौरान मौलाना तारिक जमील ने कहा कि करतारपुर शांति का कॉरिडोर है. पाकिस्तान में अल्पसंख्यक लोग पूरी धार्मिक आजादी से रह रहे हैं.

I visited Kartarpur Corridor,

where I met the local and foreign pilgrims and was presented with presents by the management. pic.twitter.com/1iaIVb09Jv

— Tariq Jamil (@TariqJamilOFCL) September 25, 2022