Nupur Sharma Row: पाकिस्तान के निशाने पर नूपुर शर्मा को सपोर्ट करने वाले डच सांसद, ट्विटर से की कंप्लेंट, हुआ ये एक्शन

Prophet Muhammad Controversy: नीदरलैंड (डच) के सांसद गीर्ट वाइल्डर्स इन दिनों भारत और पाकिस्तान में काफी मशहूर हो रहे हैं. फेमस होने की वजह एक ही है, लेकिन प्रसिद्धि का नेचर अलग-अलग है. भारत में जहां वह नूपुर शर्मा के समर्थन को लेकर कट्टर हिंदुओं के बीच लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं, तो दूसरी ओर पाकिस्तान में इसके उलट वह कट्टर मुस्लिम लोगों के निशाने पर हैं. पाकिस्तानियों को गीर्ट वाइल्डर्स का नूपुर के समर्थन में बोलना हजम नहीं हो रहा है. इसे लेकर पाकिस्तान ने उनकी शिकायत ट्विटर से की है. इसके बाद गीर्ट वाइल्डर्स ने भी प्रतिक्रिया दी है.

दरअसल, गीर्ट वाइल्डर्स पैगंबर मोहम्मद को लेकर नूपुर शर्मा की ओर से की गई टिप्पणी के बाद से ही पूरे मामले में नूपुर का समर्थन कर रहे हैं. इस मामले में जब मुस्लिम देशों ने भारत के खिलाफ विरोध जताया था, तब भी वाइल्डर्स ने उनका समर्थन किया था और लोगों से भी उनका साथ देने की अपील की थी. तब उन्होंने लिखा था, “यह बहुत हास्यास्पद है कि अरब और इस्लामिक देश भारतीय नेता नुपूर शर्मा के पैगंबर के बारे में सच बताने पर भड़के हुए हैं. भारत क्यों माफी मांगे? तुष्टीकरण कभी काम नहीं करता है. यह चीजों को और ज्यादा खराब कर देता है. इसलिए भारत के मेरे मित्रों आप मुस्लिम देशों की धमकी में न आएं. आजादी के लिए खड़े हों और अपनी नेता नुपूर शर्मा के बचाव में गर्व महसूस करें.”

इसके बाद शुक्रवार को जब सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर के खिलाफ सख्त टिप्पणी की तो एक बार फिर वाइल्डर्स नूपुर के समर्थन में कूद गए. उन्होंने शनिवार को ट्वीट किया कि, “भारतीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद जब मीडिया में इस पर खबर चली तो वाइल्डर्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने ट्वीटर पर लिखा, ‘मुझे लगा कि भारत में शरिया अदालतें नहीं हैं. पैगंबर के बारे में सच बोलने के लिए उन्हें कभी भी माफी नहीं मांगनी चाहिए. वह उदयपुर घटना के लिए जिम्मेदार नहीं हैं. कट्टरपंथी असहिष्णु मुसलमान ही इसके लिए जिम्मेदार हैं.” इस ट्वीट के बाद से पाकिस्तान ने फौरन उनके कुछ ट्वीट को लेकर ट्विटर में शिकायत की. ट्विटर ने त्वरित एक्शन लेते हुए वाइल्डर्स के कुछ ट्वीट को ब्लॉक कर दिया. यानी ये ट्वीट अब पाकिस्तान में नहीं दिखेंगे.

The authorities in #Pakistan don’t like #FreedomOfSpeech or criticism and made Twitter withholding many of my tweets in Pakistan.

I will however keep on defending freedom of speech and criticize #Islam and #Muhammad when needed as in defending #NupurSharma who spoke the truth. pic.twitter.com/jB1PAWhQbU

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) July 2, 2022