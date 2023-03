एक सदस्यता आपके स्वास्थ्य और धन की देखभाल की लागतों का ख्याल रखने के लिए पर्याप्त है- zPlus.care

स्वास्थ्य बीमा किसी व्यक्ति या परिवार की प्राथमिकताओं में से सबसे पहली चीज होनी चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि अधिकांश भारतीयों के पास कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं होता है. स्वास्थ्य सुरक्षा के अभाव में हर सातवें भारतीय परिवार पर आर्थिक आपदा टूट पड़ने के लिए बस एक गंभीर बीमारी काफी होती है. अत्याधिक लागत यह एक कारण है जिस वजह से कई लोग स्वास्थ्य बीमा नहीं लेते हैं या स्वास्थ्य देखभाल को टालते हैं या स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता से समझौता कर लेते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है.

डिजिटल प्लॅटफॉर्म झेडप्लस केयर आपके लिए विशिष्ट सेवाएं लेकर आया है, जिससे सदस्य बनने पर आप शून्य प्रभावी खर्चे पर अपना स्वास्थ्य बीमा, दवाईयां, स्वास्थ्य जांचें, डॉक्टर की सलाह आदि पे कर सकेंगे. झेडप्लस केयर ऐसा प्लॅटफॉर्म है, जहां स्वास्थ्य देखभाल खर्चे के लिए मासिक पेमेंटस और बिल पेमेंटस पे करना सहज होता है तथा इससे आप तनाव के बिना जी सकेंगे.

झेडप्लस केयर भारत बिल पे सिस्टम द्वारा दिया जाता है और उसके 30 हजार से अधिक पार्टनर्स हैं. सदस्य जब किराना, यात्रा, मनोरंजन, लाफइस्टाइल, फैशन या अन्य सहयोगी ब्रांड्स पर पैसे खर्च करते हैं, तो वे नो-कैप और अतिरिक्त कैशबैक प्राप्त करते हैं. यूटिलिटी बिल्स, फोन या डीटीएच रिचार्जेस, क्रेडिट कार्ड बिल्स का पेमेंट, बीमा प्रीमियम आदि का पेमेंट करने पर भी उन्हें आकर्षक कैशबैक प्राप्त होता है. प्राप्त किए हुए इस कैशबैक का इस्तेमाल बीमा प्रीमियम्स पे करने के लिए, दवाइयां खरीदने के लिए, स्वास्थ्य जांच के पेमेंटस के लिए, शून्य लागत के चिकित्सकीय कर्ज का लाभ देने के लिए तथा और कई उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है.

झेडप्लस केयर के संस्थापक और सीईओ कीर्ति कुमार जैन ने कहा, 'झेडप्लस केयर एक #रिस्पांसिबल ट्राईब्स की कम्युनिटी है जो स्वयं को और अपने प्रियजनों को स्वास्थ्य खर्च और अवांछित चिकित्सकीय आपदाओं के लिए पेमेंट किए बिना उनसे सुरक्षित रखना चाहते हैं. हमारे प्लॅटफॉर्म पर पैसे खर्च कर प्राप्त किया जानेवाला स्वास्थ्य कैशबैक शून्य प्रभावी लागत पर आपकी सभी स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं का ख्याल रखने के लिए पर्याप्त है.'

झेडप्लस केयर और उसके पार्टनर्स द्वारा विशिष्ट योजना बनाई गई है- झेडप्लस प्रीमियम प्लान्स (उच्च गुणवत्ता द्वारा निर्मित स्वास्थ्य और संपत्ति देखभाल योजना जो सदस्यों की जीवनशैली पर आधारित है) और उसकी थीम है 'केयर नाऊ, पे लेटर (अभी देखभाल, पेमेंट बाद में).' इस झेडप्लस प्रिमियम प्लान में सदस्य स्वास्थ्य और संपत्ति देखभाल प्लान चुन सकते हैं तथा उन्हे इसमें 50 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा, होम डिलीवरी के साथ घर पर दवाइयों में 50 प्रतिशत तक की छूट, स्वास्थ्य जांचों में 50 प्रतिशत तक की छूट, 30 हजार रुपये तक हॉस्पिटल कैश अलाउंस, 1 लाख रुपये तक शून्य खर्च का चिकित्सकीय कर्ज और अन्य कई लाभ दिए जाते हैं. सदस्यों को पे करने की आवश्यकता ना हो, इस प्रकार यह सब कई बैंकों के साथ साझेदारी द्वारा शून्य प्रभावी खर्चे में उपलब्ध किया जाता है. झेडप्लस प्रिमियम प्लान्स हर स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में अग्रणी बीमा कंपनी, टाटा 1 एमजी, हेल्दियन्स, कुबेर क्लब और अन्य मार्केट लीडर्स के साथ सह-निर्मित किया जाता है, जिससे झेडप्लस देखभाल सदस्यों के लिए उसे खरीदे बिना उन्हें इस प्रकार में सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त होती है.

सदस्य अपने स्वास्थ्य और संपत्ति के उद्देश्यों के अनुसार झेडप्लस केयर के कई प्लान्स चुन सकते हैं. उनके प्लान के पेमेंट के लिए बैंक चुन सकते हैं और बैंक को शून्य खर्चे के 12 ईएमआई में पेमेंट कर सकते हैं. सूचित किए गए मंथली एडहरन्स प्लान (एमएपी) को फॉलो करनेवाले सदस्यों को शून्य खर्चे के ईएमआई से अधिक कैशबैक मिल सकता है और इससे यह प्लान 100% मुफ्त हो जाता है.

श्री जैन ने आगे कहा, 'झेडप्लस केयर में हर बार हमारे सदस्यों को जीताने की हमारी प्रतिबद्धता है. अगर अदा की हुई फीस (अगर हो तो) से प्राप्त किया हुआ कैशबैक कम है तो हम 366 वे दिन पर वार्षिक सदस्यता की 100 प्रतिशत राशि का रिफंड करते हैं. इसके लिए कोई प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं.'

झेडप्लस केयर अपने सभी ग्रहकों के लिए एक लाभदायक स्थिति है, क्योंकि वह इस ऐप के द्वारा आपके दैनंदिन खर्चे की संकल्पना पर आधारित है. आप वैसे भी कुछ राशि तो खर्च करते होंगे तो उसे ही झेडप्लस के जरिए से क्यों नहीं खर्च करेंगे और उसके लिए कई लाभ प्राप्त कर सकते हैं. आप यहां इस ऐप को देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं. वह गूगल प्ले स्टोर और आईओएस पर उपलब्ध है.

Disclaimer- Above mentioned article is a Consumer connect initiative, This article does not have journalistic/editorial involvement of IDPL, and IDPL claims no responsibility whatsoever.