Relationship Advice: ये 8 संकेत बताते हैं अब आपका रिश्ता हो चुका है खत्म, ये रही एक्सपर्ट एडवाइस

Signs a relationship is over: कभी-कभी हमारे सामने ऐसे हालात आते हैं जब हमें पता चलता है कि रिश्ता खत्म हो गया है. कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इसे स्वीकार करने में कितना समय लेते हैं या संकेतों को अनदेखा करने का प्रयास करते हैं, जब रिश्ता खत्म हो जाता है, तो हम इसके बारे में बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं. जो रिश्ता खत्म हो गया है, उस पर काबू पाने का स्वस्थ तरीका यह है कि पहले उसे स्वीकार कर लिया जाए और फिर आगे बढ़ जाए. “यह कितना भी दुखद क्यों न हो, कभी-कभी रिश्ते बिना किसी वापसी के बिंदु तक पहुँच सकते हैं. और कभी-कभी, हम नहीं जानते कि रिश्ते को कैसे समाप्त किया जाए, या हम इसे खराब तरीके से समाप्त करते हैं क्योंकि हम समय पर अंत को नहीं पहचानते हैं, "एक थेरेपिस्ट के अनुसार. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप सही समय पर समझ सकते हैं कि अब (signs a relationship is over) आपका रिश्ता अपने अंत तक पहुँच गया है, तो चलिए जानते हैं.

फिजिकल इंटिमेसी

रिलेशनशिप में हर तरह की इंटिमेसी बहुत जरूरी होती है. जब हम अपने साथी के साथ शारीरिक रूप से अंतरंग होने की कल्पना करना शुरू करते हैं और विचार हमें आकर्षक नहीं लगता है, तो यह एक प्रमुख संकेत है. रिलेशनशिप में हर तरह की इंटिमेसी बहुत जरूरी होती है. जब हम अपने साथी के साथ शारीरिक रूप से अंतरंग होने की कल्पना करना शुरू करते हैं और विचार हमें आकर्षक नहीं लगता है, तो यह एक प्रमुख संकेत है. अवॉइडेंस

हम हर समय एक-दूसरे से बचना शुरू करते हैं और सार्थक बातचीत करने से बचते हैं या एक साथ समय बिताने का प्रयास नहीं करते हैं. टीम

एक रिश्ते में एक टीम होने का अनकहा प्रयास शामिल होता है. अच्छे और बुरे समय के माध्यम से. जब हम ऐसा होना बंद कर देते हैं तो हमें एहसास होने लगता है कि रिश्ता अपने अंत की ओर बढ़ रहा है. इमोशनल कनेक्शन

प्यार और इमोशंस दो लोगों को एक रिश्ते में बांधते हैं. जब हम भावनात्मक रूप से एक-दूसरे से नहीं जुड़ पाते हैं, तो एक-दूसरे के साथ रहना मुश्किल हो जाता है. अनादर

हमें लगने लगता है कि रिश्ते में हमारे साथ सम्मान के साथ व्यवहार नहीं किया जा रहा है और यह एक बड़ी चिंता है. विश्वास

विश्वास किसी भी रिश्ते की बुनियाद का एक हिस्सा होता है- जब हम अपने साथी पर भरोसा नहीं करते हैं, तो यह एक संकेत है कि रिश्ता खत्म हो गया है. संघर्ष

या तो हम बहुत अधिक लड़ते हैं, या हम बिल्कुल नहीं लड़ते हैं- दोनों एक अस्वस्थ रिश्ते के संकेत हैं. स्वस्थ संचार

जब हम यह महसूस करने लगते हैं कि अब हम एक दूसरे के साथ स्वस्थ संचार करने में सहज नहीं हैं, तो रिश्ते का पुनर्मूल्यांकन करने का समय आ गया है.