क्या आप पार्टनर के साथ करना चाहते हैं Breakup? तो एक बार खुद से जरूर पूछें ये सवाल

questions to ask yourself before breaking up: किसी रिश्ते को खत्म करना कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल फैसला होता है- खासकर तब जब आप दूसरे व्यक्ति के साथ बेहद भावनात्मक रूप से जुड़े हों. हालाँकि, कुछ मामलों में, रिश्ता अपनी समाप्ति में प्रवेश करता है, और हम यह भी समझते हैं कि इसे समाप्त करने की आवश्यकता है. हालाँकि, जब कोई रिश्ता स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाता है और हमें साथी से अलग होने की आवश्यकता होती है, तो हम अक्सर एक-दूसरे के मन में रेंगने वाले कुछ सवालों के जवाब देने में कुछ समय लेते हैं. ऐसे में आज हम आपको रिश्ता खत्म करने से पहले खुद से और अपने साथी से पूछने के कुछ सवाल बताने जा रहे हैं जिनको अच्छी तरह से समझकर या तो आप (questions to ask yourself before breaking up) रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं या रिश्ते से आसानी से बाहर निकल सकते हैं, तो चलिए जानते हैं.....

चिंगारी

हम अक्सर रिश्ते में चिंगारी के खत्म होने को रिश्ते का अंत समझ लेते हैं. इसके बजाय, हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि क्या हमें जोश को जगाने के लिए एक साथ काम करना चाहिए और खुद को खुश करने के लिए एक साथ काम करना चाहिए. हम अक्सर रिश्ते में चिंगारी के खत्म होने को रिश्ते का अंत समझ लेते हैं. इसके बजाय, हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि क्या हमें जोश को जगाने के लिए एक साथ काम करना चाहिए और खुद को खुश करने के लिए एक साथ काम करना चाहिए. संबंधपरक चक्र

एक दूसरे के मूल मूल्यों को संगत होना चाहिए- जो रिश्ते की बेहतर संभावना प्राप्त करने में मदद करता है. यदि हम एक ही संबंधपरक चक्र में फंस गए हैं, तो हमें इसका भी समाधान करना चाहिए. समय निकालना

एक-दूसरे के लिए समय निकालना और रिश्ते को प्राथमिकता देना उसे स्वस्थ रखने में मदद करता है. यह सोचने के बजाय कि हम अलग हो गए हैं, अब समय आ गया है कि हम एक-दूसरे के लिए समय निकालें. आवाज की जरूरतें

साथी को रिश्ते में हमारी जरूरतों को समझने और महत्व देने के लिए, हमें यह मानने के बजाय स्पष्ट संचार में आवाज उठानी होगी कि वे जादुई रूप से उनके बारे में जान जाएंगे. नाखुश

रिश्ते में नाखुश होने से ज्यादा हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि क्या हम रिश्ते के अन्य क्षेत्रों में खुश हैं. फिर हम जो हो रहा है उसे संबोधित कर सकते हैं. रश

यह भ्रमित हो सकता है अगर हमें वर्षों के प्रयासों को नाले में जाने देना चाहिए या अंत को जल्दी करना चाहिए. हमें इन सवालों का समाधान करना चाहिए और एक निर्णय लेना चाहिए जो रिश्ते में शामिल सभी के लिए स्वस्थ हो.