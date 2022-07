Astro Tips: गलती से भी उधार मांगकर न करें इन चीजों का इस्तेमाल, पड़ सकते हैं लेने के देने

Do Not Borrow These Things: अक्सर दोस्ती रिश्तेदारी में हम जरूरत पड़ने पर किसी से कोई न कोई चीज मांग ही लेते हैं या फिर किसी को दे देते हैं. वैसे तो ये एक अच्छी आदत है कि जरूरत के समय किसी के काम आया जा सके. लेकिन ज्योतिष के अनुसार इसे अच्छा नहीं माना जाता. ऐसी मान्यता है कि इस्तेमाल की जाने वाली चीज से व्यक्ति का भाग्य भी जुड़ा होता है. और किसी दूसरे को अपनी चीजें देने से उस व्यक्ति का भाग्य भी उस चीज के साथ चला जाता है. आइए जानते हैं वे कौन-सी चीजें हैं जिन्हें न तो कभी उधार देना चाहिए और न ही लेना चाहिए.

भूलकर भी किसी से उधार न लें ये चीजें

घड़ी- जरूरत के समय किसी से कोई सामान ले कर इस्तेमाल करना वैसे तो गलत नहीं है. लेकिन ज्योतिष भी इसे शुभ नहीं माना जाता. इन चीजों में घड़ी भी शामिल है. ज्योतिष शास्त्र का मानना है कि घड़ी का काम सिर्फ समय बताना ही नहीं है. बल्कि ये व्यक्ति के भाग्य का निर्धारण भी करती है. ऐसा माना जाता है कि दूसरों की घड़ी पहनने से व्यक्ति की वित्तीय स्थिति और कार्य स्थल पर गलत प्रभाव देखने को मिलता है.

कलम- ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कलम न तो किसी को देनी चाहिए और न ही किसी से लेनी चाहिए. ऐसा माना जाता है कि लेखनी का संबंध आपके भाग्य और विचार से होता है.ऐसे में जब आप किसी को पेन दे रहे होते हैं, तो अपना भाग्य भी उसे साथ में दे रहे होते हैं. इससे आपके कर्मों का आधा फल दूसरा व्यक्ति भोगता है.

कपड़े- कहा जाता है कि अपने कपड़े न दो किसी को उधार देने चाहिए और न ही किसी से लेने चाहिए. किसी से कपड़े उधार लेने पर सामने वाले की सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आप पर पड़ेगा. वहीं, कपड़ों का संबंध शुक्र ग्रह से होता है और उधार लिए कपड़े पहनने से व्यक्ति का शुक्र कमजोर होता है. इससे आर्थिक स्थिति खराब होती है. इसलिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन तीन चीजों को कभी भी उधार नहीं लेना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

