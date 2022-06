Budh Margi and Shani Vakri effect on All Zodiac Sign: बुध की सीधी चाल और शनि की उल्‍टी चाल लोगों की जिंदगी पर बड़ा असर डालती है. यह कमाल की बात है कि इन दोनों महत्‍वपूर्ण ग्रहों की चाल महज 2 दिनों के भीतर बदल गई. जून महीने के पहले हफ्ते में ही बुध और शनि की चाल में हुए परिवर्तन ने बड़ा बदलाव लाया है. शनि कर्मों के अनुसार फल देने वाले देवता हैं और जातक की आर्थिक स्थिति, सेहत, करियर, रिश्‍तों आदि पर असर डालते हैं. वहीं बुध ग्रह धन, व्‍यापार, बुद्धि और संवाद के कारक हैं. जानते हैं महज 2 दिन में हुए 2 बड़े बदलाव किन लोगों के लिए शुभ हैं.

बुध-शनि चमकाएंगे इन राशि वालों की किस्‍मत

मेष राशि: मार्गी बुध और वक्री शनि मेष राशि वालों को खूब लाभ देंगे. उन्‍हें नौकरी, व्‍यापार में सफलता मिलेगी. धन लाभ होगा. घर में सभी का साथ और प्रेम मिलेगा. पुराने विवाद सुलझेंगे.

मिथुन राशि: मिथुन राशि के जातकों को बुध और शनि की बदली चाल शुभ फल देगी. किस्‍मत का साथ मिलने से सारे काम समय पर पूरे होंगे. रुके हुए काम बनने लगेंगे. लोगों से सहयोग मिलेगा. सेहत भी बेहतर होगी.

धनु राशि: धनु राशि के जातकों को बुध मार्गी और शनि वक्री होने से करियर में लाभ होगा. नए मौके मिल सकते हैं. प्रमोशन-इंक्रीमेंट के प्रबल योग हैं. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को सफलता मिलेगी. परिवार में कोई खुशखबरी आ सकती है.

कुंभ राशि: शनि के वक्री और बुध के मार्गी होने से कुंभ राशि को करियर में बड़ी सफलता मिल सकती है. वर्कप्‍लेस पर सम्‍मान और पदोन्‍नति मिल सकती है. रुका हुआ पैसा मिल सकता है. अप्रत्‍याशित धन होगा. नए मौके मिलेंगे जो बहुत लाभदायी साबित होंगे.

