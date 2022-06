How to get blessings of Maa Laxmi: आचार्य चाणक्‍य हमारे देश में महान अर्थशास्‍त्री, कूट‍नीतिज्ञ और राजनीति रहे हैं. उन्‍होंने व्‍यवहारिक जीवन को लेकर भी महत्‍वपूर्ण नीतियां बताई हैं. आचार्य चाणक्‍य का नीति शास्‍त्र चाणक्‍य नीति के नाम से मशहूर है और यह आज भी बेहद प्रासंगिक हैं. इसमें रिश्‍तों को निभाने, जीवन में सफलता पाने, धनवान बनने, पद-प्रतिष्‍ठा पाने में मददगार साबित होने वाली बातें बताई गई हैं. यदि लोग इन नीतियों को अपने जीवन में उतार लें तो वे आसानी से सुखद और सफल जीवन पा सकते हैं.

धनवान बनाएंगी चाणक्‍य नीति की ये बातें

चाणक्य नीति में ऐसे घरों के बारे में बताया गया है जिन पर हमेशा मां लक्ष्‍मी की कृपा रहती है. इन घरों की कुछ ऐसी खासियत होती है कि मां लक्ष्‍मी हमेशा वहां वास करती हैं. यदि लोग इन बातों को जानें और इन्‍हें अपनाएं तो उन पर भी हमेशा धन की देवी मां लक्ष्‍मी मेहरबान रहेंगी.

पति-पत्नी के बीच प्‍यार और सम्‍मान: जिन घरों में सभी लोग प्रेम से रहते हैं, वहां हमेशा खुशहाली और समृद्धि रहती है. चाणक्‍य नीति कहती है कि पति-पत्‍नी को हमेशा एक-दूसरे के साथ प्रेम और सम्‍मान से पेश आना चाहिए. पत्‍नी का सम्‍मान करना बहुत जरूरी है क्‍योंकि उसे धर्म-शास्‍त्रों में घर की लक्ष्‍मी कहा गया है. ऐसा करने वालों के जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है.

ज्ञानी-विद्वानों का सम्मान हो: चाणक्‍य नीति कहती है कि जिन घरों में ज्ञानी-विद्वान लोगों का सम्‍मान होता हो. संत-महात्‍माओं की पूजा-सेवा की जाती हो, घर के लोग कोई अनैतिक काम न करते हों, उस परिवार पर मां लक्ष्‍मी हमेशा प्रसन्‍न रहती हैं. इन घरों में कभी भी धन-दौल‍त की कमी नहीं होती है.

अन्न का सम्मान: जिन घरों में अन्‍न का सम्‍मान हो, अन्‍न की बर्बादी न हो. मेहमानों का सत्‍कार हो, रसोई में रात को जूठे बर्तन न रखे जाते हों, उन घरों में भी मां लक्ष्‍मी हमेशा वास करती हैं.



