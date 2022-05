How to know about Boss by Zodiac Sign: आपके बॉस के काम करने का तरीका क्‍या है, उन्‍हें क्‍या पसंद है और क्‍या नापसंद है. यह सब जानने में ज्‍योतिष आपकी खासी मदद कर सकता है. इसके लिए आपको बस एक आसान काम करना होगा, वो यह कि बॉस की राशि पता करनी होगी. इससे आप बॉस की पर्सनालिटी के बारे में काफी कुछ जान सकेंगे और आपको उनके साथ पटरी बैठाने में खासी मदद मिल जाएगी.

बॉस की राशि से जानें उनका स्‍वभाव

मेष: मेष राशि वाले बॉस खासे डिमांडिंग होते हैं, वे अपने कर्मचारियों से ज्‍यादा से ज्‍यादा आउटपुट पाना चाहते हैं. ये जातक तेजी से निर्णय लेते हैं और उस काम को पूरा करने में जुट जाते हैं.

वृष: वृष राशि वाले बॉस मैनेजमेंट के मामले में बहुत अच्‍छे होते हैं. वे फूलप्रूफ योजना बनाते हैं और उसे पूरा करने के लिए खुद को झोंक देते हैं. वे अपने टीम मेंबर्स का पूरा ख्‍याल रखते हैं और उनका सम्‍मान भी करते हैं. ये लोग अपने निर्णय आसानी से नहीं बदलते हैं.

मिथुन: मिथुन राशि वाले अपने कर्मचारियों के साथ घुल-मिलकर रहते हैं. वे उन्‍हें जिम्‍मेदारियां बांट देते हैं और दूर से उनका सुपरविजन करते रहते हैं. वे प्रेरणादायक बॉस साबित होते हैं.

कर्क: कर्क राशि वाले बॉस इमोशनल होते हैं. वे नियमों की बजाय रिश्‍तों को महत्‍व देते हैं. उनका अपने पूर्व कर्मचारियों के साथ भी अच्‍छा रिश्‍ता रहता है. वे काम तेजी से संपन्‍न करने में भरोसा करते हैं. .

सिंह: सिंह राशि के जातक पैदाइशी लीडर होते हैं. वे कम उम्र में ही बॉस बनने की काबिलियत रखते हैं और बन भी जाते हैं. वे आमतौर पर जहां भी रहें लंबी पारी खेलने में यकीन रखते हैं. स्‍वभाव से निष्‍पक्ष रहते हैं लेकिन इनके अधिकार क्षेत्र में दखल देना भारी पड़ सकता है. वे अपनी तारीफ सुनना पसंद करते हैं.

कन्या: कन्‍या राशि के बॉस बहुत मेहनत करने वाले होते हैं. वे बारीकियों में जाते हैं और अपने कर्मचारियों से भी ऐसी ही उम्‍मीद करते हैं. ऐसे बॉस को खुश कर पाना आसान नहीं होता है. वे गलतियां निकालने में आगे होते हैं लेकिन चुनौतियों का सामना करने में भी पीछे नहीं हटते हैं.

तुला: तुला राशि के बॉस नेटवर्किंग में तगड़े होते हैं और काफी समय इसमें खर्च करते हैं. वे लोकप्रिय होते हैं और काम को व्‍यवस्थित तरीके से करना-करवाना पसंद करते हैं. दूसरों की प्रशंसा उनके रवैये पर बड़ असर डालती है.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के बॉस आसानी से अपने कर्मचारियों पर भरोसा नहीं करते हैं. वे ज्‍यादातर अधिकार अपने पास रखते हैं और कोई उनके अधिकारों पर सवाल उठाए, इसे पसंद नहीं करते हैं. वे अपने बारे में कोई बात टीम मेंबर्स को पता नहीं चलने देते. आमतौर पर वे बड़ी टीम की बजाय छोटी टीम में काम करना पसंद करते हैं.

धनु: धनु राशि वाले बॉस को बार-बार बदलाव करना अच्‍छा लगता है. वे एक ही ट्रैक पर लंबे समय तक काम नहीं करते हैं. वे अपने सेक्रेटरी पर काफी निर्भर रहते हैं. इनके स्‍वभाव अनप्रिडिक्‍टेबल होता है इसलिए कर्मचारी इन्‍हें समझ नहीं पाते हैं.

मकर: मकर राशि के बॉस मेहनती, ईमानदार और कर्मठ होते हैं. उन्‍हें एक बार कोई अधिकार दे दिया जाए तो उसे छोड़ना पसंद नहीं करते हैं. वे काम में देरी पसंद नहीं करते हैं और कर्मचारियों से पूरे भरोसे-समर्पण की उम्‍मीद करते हैं.

कुंभ: कुंभ राशि के जातक अपनी टीम के साथ हमेशा अच्‍छा व्‍यवहार करते हैं. टीम के लोगों की मदद के लिए हमेशा उपलब्‍ध रहते हैं. लेकिन कोई कर्मचारी उन्‍हें निराश कर दे तो वे उस पर आगे से भरोसा नहीं करते हैं. मीटिंग में पूरी तैयारी से जाते हैं और हर पहलू पर विस्‍तार से बात करते हैं.

मीन: मीन राशि के बॉस बेहद विनम्र और रचनात्मक होते हैं. वे अपनी छवि को लेकर बहुत सचेत रहते हैं. इसलिए वे कुछ काम चुपके-चुपके करते हैं. आमतौर पर वे पूरी जिम्‍मेदारी खुद नहीं लेते हैं और दूसरों पर डाल देते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)