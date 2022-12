Mars: मंगल ग्रह पर ये बाइक के स्पार्क प्लग जैसी चीज क्या है? आइये आपको बताते हैं इसकी सच्चाई

NASA Perseverance Rover: मंगल ग्रह की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. दिखने में बाइक के स्पार्क प्लग जैसी इस चीज को लेकर लोगों में ज्यादा जानने की इच्छा भी देखी जा रही है. दरअसल यह कोई स्पार्क प्लग या मामूली टुकड़ा नहीं है. यह अमेरिकी स्पेस एजेंसी के पर्सीवरेंस रोवर का सैंपल ट्यूब है. जिसे मंगल ग्रह के बारे में जानकारी जुटाने के लिए बेहद अहम माना गया है. यह मंगल ग्रह की सतह और वहां के वातावरण से जुड़ी चीजों को स्टोर कर रहा है और बैकअप भी तैयार कर रहा है. आइये आपको पर्सीवरेंस रोवर और इसके सैंपल ट्यूब के बारे में विस्तार से बताते हैं.

नासा के पर्सीवरेंस रोवर को 2020 में लांच किया गया था और यह 2021 में लाल ग्रह पर लैंड किया था. 18 महीने से रोवर मंगल ग्रह के माइक्रोबियल लाइफ के साक्ष्यों पर लगातार काम किए जा रहा है. यह अगले 9 साल तक मंगल ग्रह से साक्ष्य जुटाता रहेगा. नासा के वैज्ञानिकों ने इससे पहले इस मिशन के बारे में पूछे जाने पर बताया था कि पर्सीवरेंस रोवर द्वारा एकत्र किए गए सैंपल्स को साल 2030 में पृथ्वी पर लाया जा सकता है.

My second sample drop is looking good! This tube holds a piece of sedimentary rock from the edge of the ancient river delta here – the longest rock core I’ve taken to date.

More on each of my samples: https://t.co/SuSfqeBI37 pic.twitter.com/3YTSxPlh4z

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) December 23, 2022