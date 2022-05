Annual ICC Rankings: भारत ने ICC T20 रैंकिंग में कायम की अपनी बादशाहत, चैंपियन ऑस्ट्रेलिया बहुत पीछे

Annual ICC T20 Rankings Indian Team: भारतीय टीम ने पिछले कुछ महीने में घरेलू टूर्नामेंट में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है. उसका फायदा भारत को टी20 रैंकिंग में मिला है. रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम ने टॉप रैंक को हासिल किया है. लिस्ट में भारतीय टीम ने रैंकिंग में इंग्लैंड पर पांच अंकों की बढ़त बना ली है.

रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज और श्रीलंका को हराया है. शर्मा ने पिछले साल वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली की जगह कप्तानी का कार्यभार संभाला था. लगातार जीत से भारत के प्वाइंट बढ़े. यूएई और ओमान में 2021 आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में अपनी निराशा के बाद भारत ने टी20 फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन किया है, जहां वे सेमीफाइनल में जगह बनाने में विफल रहे थे.

भारत के अब 270 अंक हैं, जबकि दूसरे स्थान पर काबिज इंग्लैंड के 265 अंक हो गए हैं. पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया क्रमश: 261, 253 और 251 अंकों के साथ तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर रहने वाली टीमें हैं. न्यूजीलैंड पांच रेटिंग अंक (250) गंवाकर दो पायदान नीचे छठे नंबर पर आ गया है. वेस्टइंडीज (240 अंक) सातवें स्थान पर बरकरार है. बांग्लादेश (233 अंक) और श्रीलंका (230 अंक) दोनों क्रमश: आठवें और नौवें स्थान पर है. अफगानिस्तान छह रेटिंग अंक (226) गंवाकर टॉप 10 से बाहर हो गया है.

आईसीसी ने विज्ञप्ति में कहा, ‘ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग के वार्षिक ‘अपडेट’ के बाद दूसरे नंबर की टीम भारत पर अपनी बढ़त को एक अंक से नौ अंक पर पहुंचा दिया है, जबकि पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड की जगह पांचवें स्थान पर काबिज हो गई है.’ न्यूजीलैंड टेस्ट रैंकिंग में तीसरे जबकि दक्षिण अफ्रीका चौथे स्थान पर है.

Top spot retained

Changes in the No.4, 5, 6 spots

Number of ranked teams reduced

The annual update to the @MRFWorldwide ICC Men’s T20I Team Rankings is here https://t.co/mxOrPyaKPz

— ICC (@ICC) May 4, 2022