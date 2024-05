Watch Video: शाकिब अल हसन ने पार कर दी हद, फैन पर उठा दिया हाथ, वीडियो देख भड़के फैंस

Shakib Al Hasan Video: शाकिब अल हसन बांग्लादेश के सबसे प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं. स्टार ऑलराउंडर ने लंबे समय से बांग्लादेश क्रिकेट की सेवा की है और टीम के लिए बेहतर प्रदर्शन किया है. 2006 से अब तक 67 टेस्ट, 247 वनडे और 117 में वह देश के लिए खेल चुके हैं. आईसीसी की ताजा रैंकिंग में वह टी20 में दुनिया के नंबर-1 ऑलराउंडर हैं. वनडे में दूसरे और टेस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. इन सब उपलब्धियों के बावजूद वह कई बार गलत कारणों से सुर्खियों में रहे हैं.

फैन के साथ की मारपीट

मैदान पर प्रदर्शन की तरह शाकिब की मैदान के बाहर की गतिविधियां भी चर्चा में रही हैं. एक मशहूर दृश्य है जिसमें वह अंपायर पर चिल्लाते नजर आ रहे हैं. अब एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह सेल्फी लेने वाले एक फैन के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं. स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना ढाका प्रीमियर लीग मैच के इतर हुई.

क्या है पूरा मामला?

शाकिब टूर्नामेंट में शेख जमाल धनमंडी क्लब के लिए खेल रहे हैं. प्राइम बैंक क्रिकेट क्लब के खिलाफ मैच के टॉस से पहले एक फैन सेल्फी के लिए उनके पास आया और इससे शाकिब नाराज हो गए. पहले तो उसने मना किया और फिर ज्यादा जोर देने पर उस आदमी की गर्दन पकड़ ली और लगभग उसकी पिटाई कर दी.

Shakib al Hasan went to beat a fan who tried to take a selfie

Your thoughts on this pic.twitter.com/k0uVppVjQw

— Fourth Umpire (@UmpireFourth) May 7, 2024