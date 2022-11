T20 वर्ल्ड कप में हार के बाद BCCI का बड़ा एक्शन, सभी सेलेक्टर्स को किया बर्खास्त

Indian Cricket Team: टी20 वर्ल्ड कप 2022 में भारतीय टीम को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था. इसके बाद बीसीसीआई में बदलाव की मांग उठ रही थी. अब बीसीसीआई ने अपने सभी सेलेक्टर्स को बर्खास्त कर दिया है और नए आवेदन आमंत्रित किए हैं.

BCCI ने लिया बड़ा फैसला

रोहित शर्मा की अगुआई वाली भारतीय टीम को टी20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में 10 विकेट से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था. अब बीसीसीआई ने चेतन शर्मा के नेतृत्व वाली चार सदस्यीय वरिष्ठ राष्ट्रीय चयन समिति को बर्खास्त कर दिया. चेतन शर्मा (उत्तर क्षेत्र), हरविंदर सिंह (मध्य क्षेत्र), सुनील जोशी (दक्षिण क्षेत्र) और देबाशीष मोहंती (पूर्वी क्षेत्र) को हटा दिया है. इनमें से कुछ सेलेक्टर्स की नियुक्ति साल 2020 में हुई थी.

BCCI ने मांगे नए आवेदन

BCCI ने अपने बयान में कहा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) नेशनल सेलेक्टर (वरिष्ठ पुरुष) के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. जो उम्मीदवार उक्त पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें अपने आवेदन पर विचार करने के लिए निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा.

BCCI invites applications for the position of National Selectors (Senior Men).

Details : https://t.co/inkWOSoMt9

— BCCI (@BCCI) November 18, 2022