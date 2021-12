BCCI ने कोहली को कप्तानी से हटाने के बाद किया ये काम, विराट के फैंस खुशी से झूमे

नई दिल्ली: बीसीसीआई ने एक कड़ा फैसला लेते हुए दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली को वनडे की कप्तानी से हटाकर धाकड़ बल्लेबाज रोहित शर्मा को नया कप्तान बनाया है. कई दिग्गज खिलाड़ियों के बीच इस बात को लेकर बहस चल रही है कि कोहली को कप्तानी से हटाने का फैसला सही है या गलत. बीसीसीआई (BCCI) ने अचानक ये फैसला लेकर सभी को चौंका दिया था. इस बात के विराट कोहली के फैंस नाराज हो गए और ट्विटर पर #शेम ऑन बीसीसीआई ट्रेंड करने लगा था. अब BCCI ने एक बड़ा फैसला लेते हुए विराट कोहली के फैंस को खुश कर दिया है.

जब से बीसीसीआई ने विराट कोहली को कप्तानी से हटाया था, तभी से उसकी आलोचना हो रही थी. अब बीसीसीआई ने ट्विटर पर कोहली को भारतीय टीम की कप्तानी करने के लिए थैंक्यू कहा है. बीसीसीआई ने ट्वीट किया, 'एक लीडर जिसने जुनून, साहस और दृढ़ निश्चय के साथ टीम का नेतृत्व किया और भारत को टॉप पर पहुंचाया. थैंक्यू कप्तान विराट कोहली.' साथ ही, बीसीसीआई ने विराट के कप्तानी रिकॉर्ड की भी फोटो शेयर की. जिससे उनके फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई है.

A leader who led the side with grit, passion & determination.

Thank you Captain @imVkohli!#TeamIndia pic.twitter.com/gz7r6KCuWF

— BCCI (@BCCI) December 9, 2021