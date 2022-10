IND vs PAK: राष्ट्रगाने गाते समय भावुक हुए कप्तान Rohit Sharma, Video देखकर आंखों में आएंगे आंसू!

India vs Pakistan ICC T20 World Cup 2022: भारत और पाकिस्तान के बीच मेलबर्न के मैदान पर महामुकाबला खेला जा रहा है. इस मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो कि अर्शदीप सिंह ने बिल्कुल सही साबित किया. राष्ट्रगान गाते समय भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गए. उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Rohit Sharma हुए भावुक

हाईवोल्टेज मुकाबले की शुरुआत से पहले जब दोनों ही देश राष्ट्रगान गा रहे थे. इस समय भारतीय राष्ट्रगान के समय रोहित शर्मा बहुत ही ज्यादा भावुक हो गए. वह खुद को संभालते हुए दिखे. राष्ट्रगान के बाद उन्होंने आसमान की ओर देखा. इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. फैंस इसे बहुत ही पसंद कर रहे हैं. वीडियो इतना शानदार है कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे.

Rohit Sharma soaking the atmosphere and singing the national anthem with eyes closed. pic.twitter.com/Al3BTIUp6c

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 23, 2022