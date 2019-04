शाहरुख खान के पास बैठे इस शख्स पर किए गए रंगभेदी कमेंट्स, जानिए कौन है ये शख्स

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 12वें सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मंगलवार को एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम में मुकाबला खेला गया. इस मैच को देखने बॉलीवुड सुपर स्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) पहुंचे थे. सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर में किंग खान के साथ एक शख्स भी मैच का लुत्फ उठाते नजर आ रहा है, जिसकी त्वचा के रंग का कई ट्विटर यूजर्स ने काफी मजाक उड़ाया.

दरअसल, स्टेडियम के वीआईपी स्टैंड में शाहरुख के बगल वाली सीट पर बैठे शख्स का नाम एटली कुमार है. वह कोई आम शख्स नहीं बल्कि तमिल फिल्म इंडस्ट्री का जाना-माना चेहरा हैं. तमिलनाडु के मदुरै में जन्मे एटली का पूरा नाम अरुण कुमार है. वह तमिल फिल्मों के डायरेक्टर और स्क्रीनप्ले-राइटर की भूमिका निभाते हैं.

एटली कुमार ने साल 2013 में 'राजा रानी' फिल्म से फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया था. उनकी इस फिल्म ने साउथ इंडियन बॉक्स ऑफिस पर चार हफ्तों के भीतर 500 मिलियन से अधिक कमाई कर बड़ी कामयाबी हासिल की थी. इसके बाद उन्हें बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर के लिए विजय अवॉर्ड भी दिया गया था.

वीआईपी गैलरी में एटली के साथ पत्नी कृष्णा प्रिया भी मैच देख रही थीं. 2014 में एटली और कृष्णा प्रिया ने लंबे समय तक चले अफेयर के बाद शादी रचाई थी. टीवी एक्ट्रेस कृष्णा टीवी सीरिल्स और फिल्मों में नजर आ चुकी हैं.

सोशल मीडिया पर जब एटली कुमार के रंग को लेकर टिप्पणियां की गईं तो एटली के फैंस ने ट्रोल्स पर जवाबी हमला करना शुरू कर दिया.

Okay yes he is black! Seriously? You are making fun of his skintone? Do u guys even realise that skin tone is the real skin tone of Ancient Indians?! btw u r either watching this match in TV or from paid stands while he is sitting in a VIP area! He achieved that with his talents pic.twitter.com/i8LSqw0Shn

— Sarcawesome (@mrmohanmk) April 10, 2019