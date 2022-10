Hardik Pandya: 'पापा ने मेरे लिए बड़ा काम किया', जीत के बाद पिता को याद कर फूट-फूटकर रोए हार्दिक पांड्या

Hardik Pandya vs Pakistan: भारतीय टीम ने धमाकेदार अंदाज में पाकिस्तानी टीम को 4 विकेट से हरा दिया. इस मैच में विराट कोहली ने बहुत ही आतिशी पारी खेली. उनके अलावा हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी और बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत लिया. मैच जीतने के बाद स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या बहुत ही ज्यादा भावुक हो गए और पिता को याद कर रोने लगे. अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

पिता के लिए कही ये बात

हार्दिक पांड्या ने स्टार स्पोर्ट्स से कहा, ‘मैं केवल अपने पिताजी के बारे में सोच रहा था. मैं अपने पिता के लिए नहीं रोया था. मैं अपने बेटे को प्यार करता हूं, लेकिन मैं जानता हूं क्या मैं वह कर पाऊंगा जो मेरे पिताजी ने मेरे लिए किया था. वह अपने साढ़े छह साल के बच्चे का सपना पूरा करने के लिए दूसरे शहर आ गए थे. उन्हें नहीं पता था कि जहां आज मैं हूं वहां पहुंच पाऊंगा. इसलिए यह पारी उनके लिए है.’

Hardik dedicated this inn

You are a champion my bro @hardikpandya7 !!#nardik #INDvsPAK2022 #Worlds2022 pic.twitter.com/dqhSFNFM0m

— abhijit giri (@abhijitgiri32) October 23, 2022