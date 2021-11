IND vs NZ: Rohit Sharma की टीम के लिए बड़ी खुशखबरी, T20 सीरीज से बाहर हुए Kane Williamson

नई दिल्ली: IND vs NZ: भारतीय टीम कल से न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलने वाली है. टी20 वर्ल्ड कप में मिली हार के बाद टीम इंडिया न्यूजीलैंड से इस सीरीज में पूरा हिसाब बराबर करना चाहेगी. हालांकि न्यूजीलैंड की टीम वर्ल्ड कप की उपविजेता रही थी और ये काम रोहित शर्मा की टीम के लिए इतना आसान नहीं रहने वाला. लेकिन कल इस सीरीज के शुरू होने से पहले टीम इंडिया के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है. दरअसल न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा मैच विनर इस पूरी सीरीज से बाहर हो गया है.

बता दें कि भारत के खिलाफ 17 नवंबर से शुरू हो रही टी20 सीरीज से न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन बाहर हो गए हैं. विलियमसन ने ये फैसला इसलिए किया ताकी वो 25 नवंबर से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज के लिए एकदम फिट और ताजा रह सकें. उनकी जगह पर तेज गेंदबाज टिम साउदी इस टीम की कमान संभालने वाले हैं.

New Zealand Captain Kane Williamson will miss this week’s three-game T20 series against India to prepare for the Test series starting on November 25 in Kanpur: New Zealand Cricket pic.twitter.com/qWj9bvYQt6

— ANI (@ANI) November 16, 2021