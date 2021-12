IND vs SA: साउथ अफ्रीका दौरे के लिए टेस्ट टीम का ऐलान, अजिंक्य रहाणे से छीनी गई टेस्ट उपकप्तानी

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने बुधवार को दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए टेस्ट टीम की घोषणा कर दी. तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए सेलेक्शन कमिटी ने 18 सदस्यीय टीम की घोषणा की है, जबकि चार खिलाड़ियों को स्टैंडबाय के तौर पर टीम में चुना गया है. न्यूजीलैंड के खिलाफ दो मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज से रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, मोहम्मद शमी, शार्दुल ठाकुर और जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया था, इन सभी की टीम में वापसी हो गई है. वहीं अजिंक्य रहाणे की जगह एक धाकड़ बल्लेबाज को उपकप्तान बनाया गया है.

अजिंक्य रहाणे को उपकप्तानी से हटा दिया है. उनकी जगह रोहित शर्मा को नया उपकप्तान बनाया गया है. अजिंक्य रहाणे का प्रदर्शन पिछले कुछ दिनों से बहुत ही खराब रहा है. उनका बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे. ऐसे में उनकी जगह 'हिटमैन' को उपकप्तानी सौंप दी गई है. रोहित को न्यूजीलैंड दौरे के लिए आराम दिया गया था. अब उनकी साउथ अफ्रीका टूर पर वापसी हुई है.

साउथ अफ्रीका दौरे के लिए चोट की वजह से तीन खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है. बीसीसीआई ने तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए 18 सदस्यीय टीम का ऐलान किया जिसमें रविंद्र जडेजा, स्पिनर अक्षर पटेल और सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल फिटनेस समस्याओं के कारण नहीं है. धाकड़ बल्लेबाज हनुमा विहारी की टीम में वापसी हुई है. हनुमा को न्यूजीलैंड के खिलाफ आराम दिया गया था. हनुमा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच बचाने वाली पारी खेली थी. उनके टीम में वापिस आने से टीम इंडिया का बल्लेबाजी क्रम मजबूत हुआ है.

साउथ अफ्रीका दौरे के लिए भारत की टेस्ट स्क्वाड में दिग्गज खिलाड़ियों की वापसी हुई है. घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, रोहित शर्मा और शार्दुल ठाकुर की वापसी हुई है. बुमराह-शमी के वापस आने से भारतीय टीम को गेंदबाजी में बहुत ही फायदा मिलेगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका की पिचें फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट करती है. ऐसे में दोनों गेंदबाज अपने प्रदर्शन से कहर मचा सकते हैं.

