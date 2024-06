India vs England Weather Updates: गुयाना में पल-पल बदल रहा मौसम, भारत-इंग्लैंड सेमीफाइनल को लेकर आई खुशखबरी

India vs England semifinals Guyana Hourly Weather Report Updates: रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड से भिड़ने के लिए तैयार है. ग्रुप राउंड और सुपर 8 में शानदार प्रदर्शन करने वाली टीम इंडिया की नजर बदला लेने पर है. उसे इंग्लैंड ने पिछली बार 2022 टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हराया था. भारत एक बार फिर से इस राउंड में इंग्लिश टीम का सामना करने वाला है. रोहित शर्मा उस हार को अब तक भूले नहीं हैं और बदला लेना चाहते हैं.

गुयाना में हुआ मौसम साफ

साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच पहले सेमीफाइनल में बारिश नहीं हुई, लेकिन गुयाना में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल में बारिश होने की संभावना है. गुयाना में एक दिन पहले भी बारिश देखी गई थी और दूसरे सेमीफाइनल के दौरान भी यही उम्मीद है. खासकर मैच के समय सुबह 10:30 बजे (स्थानीय समय) के बाद से लगातार बारिश की संभावना है. हालांकि, अभी मौसम साफ है. यहां पिछले दो दिनों से बारिश हो रही थी. अब देखना है कि मैच के दौरान मौसम कैसा रहता है. स्टेडियम में मौजूदा कमेंटेटर दिनेश कार्तिक फैंस को लगातार मौसम को लेकर अपडेट दे रहे हैं. उन्होंने पहले बताया था कि बारिश हो रही है. अब कार्तिक ने नई जानकारी दी है. उन्होंने वीडियो शेयर किया है जिसमें मौसम साफ है.

पूरे दिन बारिश होने की संभावना

एक्यूवेदर के अनुसार, पूरे दिन बारिश होने की संभावना है. सुबह 9:00 बजे स्थानीय समय (भारतीय समयानुसार 6:30 बजे) के बाद बारिश तेज होने की संभावना है. बारिश की संभावना स्थानीय समयानुसार 11:00 बजे (भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे) सबसे अधिक होगी. इसके बाद बारिश थोड़ी कम होगी.

Not so good at the moment

Rained heavily when we were on our way and it's drizzling now

But good news is , the. Sun is peeping out #IndvsEng #T20WorldCup #CricketTwitter pic.twitter.com/KMA50Y10ml

— DK (@DineshKarthik) June 27, 2024