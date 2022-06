India vs Leicestershire: प्रैक्टिस मैच में विराट कोहली ने की जो रूट की नकल, फैंस बोले-शतक भी कॉपी कर लो

India vs Leicestershire Practice Match: विराट कोहली लंबे समय से रन बनाने के लिए जूझ रहे हैं. उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं. आईपीएल 2022 में भी वह अपने खेल से कमाल नहीं दिखा पाए. इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले टेस्ट मैच से पहले भारतीय टीम लीस्टरशर के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में भिड़ रही है. इस मैच में विराट कोहली ने इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज जो रूट की तरह करने की कोशिश की, फिर फैंस ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया.

कोहली ने की रूट की नकल

विराट कोहली (Virat Kohli) बल्लेबाजी के दौरान पिच पर अपने बैट को बैगर किसी सहारे के खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे. उन्होंने दो बार ऐसा करना चाहा, लेकिन एक बार भी सफल नहीं हो पाए. दरअसल पिछले महीने जो रूट ने न्यूजीलैंड के खिलाफ बैट को बिना हाथ लगाए पिच पर थोड़ी देर के लिए खड़ा किया था, जिसे फैंस ने मैजिक ट्रिक का नाम दिया, लेकिन कोहली इस ट्रिक को दोहराने में असफल साबित हुए और इस वजह से सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है.

Kohli tried to make his bat stand upright like Root pic.twitter.com/PJh32dsDPH — Chand (@AbhiShake_18) June 23, 2022

After Joe roots magic which was seen on the pitch by balancing the bat @imVkohli trying the same pic.twitter.com/TUZpAUJSA1 — Yashwanth (@bittuyash18) June 23, 2022

Kohli tried to make his bat stand upright like Root pic.twitter.com/PJh32dsDPH — Chand (@AbhiShake_18) June 23, 2022

Kohli tried to make his bat stand upright like Root pic.twitter.com/PJh32dsDPH — Chand (@AbhiShake_18) June 23, 2022

सोशल मीडिया पर हुए ट्रोल

एक यूजर ने विराट कोहली का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि इसी तरह से शतक को कॉपी कर लो. विराट कोहली लंबे समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. प्रैक्टिस मैच में भी वह बड़ी पारी नहीं खेल पाए. उन्होंने शुरुआत बहुत ही अच्छी की, लेकिन वह शानदार शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पाए. कोहली ने 69 गेंदों में 33 रन बनाए.

दिग्गज हुए फेल

लीस्टशर के खिलाफ बड़े-बड़े भारतीय दिग्गज खिलाड़ी बुरी तरह से फ्लॉप नजर आए. रोहित 25 तो उनके साथी ओपनर शुभमन गिल सिर्फ 21 रन बनाकर वापस लौट गए. इस क्रम में हनुमा विहारी ने पूरी 23 गेंद खेलने के बाद सिर्फ 3 रन बनाए. ऐसा ही कुछ हाल श्रेयस अय्यर का भी रहा और वो तो अपना खाता तक नहीं खोल पाए. वहीं, लंबे समय बाद टीम में वापसी करने वाले रवींद्र जडेजा भी कमाल नही दिखा पाए. भारतीय ने पहले दिन 246 रन 8 विकेट के नुकसान पर बना लिए हैं.