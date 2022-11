IND vs NZ: भारत-न्यूजीलैंड टी20 सीरीज की ट्रॉफी देख भड़क गए लोग! बोले- ये तो चूना लगा दिया...

Trophy Memes Viral, IND vs NZ T20I: भारतीय क्रिकेट टीम अब न्यूजीलैंड के खिलाफ सीमित ओवरों की क्रिकेट सीरीज खेलेगी. दोनों टीमों के बीच तीन-तीन मैचों की टी20 और वनडे सीरीज खेली जाएगी जिसका आगाज आज यानी 18 नवंबर से होगा. सीरीज का पहला टी20 मैच वेलिंगटन में खेला जाएगा. टी20 टीम की कमान हार्दिक पांड्या संभाल रहे हैं जबकि वनडे फॉर्मेट में यह जिम्मेदारी शिखर धवन निभाएंगे. इस बीच टी20 ट्रॉफी को लेकर कुछ मीम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

टी20 वर्ल्ड कप की सेमीफाइनलिस्ट

खास बात है कि दोनों ही टीमें टी20 वर्ल्ड कप-2022 के सेमीफाइनल तक पहुंची थीं. भारत को ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में खेले गए उस वैश्विक टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ हार मिली. वहीं, केन विलियमसन की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड टीम को पाकिस्तान ने हराकर बाहर किया. अब दोनों ही टीमें टी20 वर्ल्ड कप के बाद पहली बार मैदान पर उतरेंगी और एक दूसरे का सामने करेंगी.

सोशल मीडिया पर Memes वायरल

टी20 सीरीज शुरू होने से पहले दोनों टीमों के कप्तानों ने ट्रॉफी को हाथ में लेकर फोटोज क्लिक कराए. हालांकि ट्रॉफी के साइज को देखकर कुछ लोगों ने मीम भी बनाए. अब इनमें से कापी मीम तो खूब वायरल हो रहे हैं और पसंद भी किए जा रहे हैं.

Check out the size of the Trophy @arya4789

Its like Town Club vs Bidhannagar club match

— LOKESH (@imnath_lokesh) November 16, 2022