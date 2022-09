'खा-खाकर मोटा हो गया है', सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल हुए ऋषभ पंत, फैंस ने दिए ऐसे रिएक्शंस

IND vs PAK: टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है. पाकिस्तान के खिलाफ रविवार को खेले गए एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में ऋषभ पंत से फैंस को बड़ी पारी की उम्मीद थी. ऋषभ पंत ने इस मैच में सभी फैंस का भरोसा तोड़ दिया और वह सिर्फ 14 रन पर आउट होकर चलते बने. बता दें कि ऋषभ पंत ने इस मैच में अपना विकेट एक तरह से तोहफे में दे दिया था.

सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल हुए ऋषभ पंत

टीम इंडिया की पारी के 14वें ओवर की पांचवी गेंद पर ऋषभ पंत रिवर्स स्वीप शॉट मारने के चक्कर में बैकवर्ड प्वाइंट पर खड़े आसिफ अली के हाथों में कैच थमा बैठे. ऋषभ पंत ने 12 गेंदों में 14 रन बनाए. ऋषभ पंत के इस तरह आउट होने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा, 'खा-खाकर मोटा हो गया है. इसको क्यों लेते हैं, खेलने के लिए.'

@RishabhPant17 kha kha ke mota hogaya hai isko kyu lete khelne ko — Safi (@SafiBlogs) September 4, 2022

Poor shot from @RishabhPant17 another failure in T20S @DineshKarthik is always a better choice..#INDvsPAK — Adarsh Chourey (@AdarshChourey5) September 4, 2022

Rishabh pant is not made for T20.

Still saying bring sanju samson #INDvsPAK#BCCI — Surry Pratihar (@surry__insta) September 4, 2022

@RishabhPant17 tata by by from t20i world cup — Harry (@harry11703860) September 4, 2022

Sweep karne wale ball par reverse sweep khel raha! premeditate karne ki sari bade paar karte hue rishabh pant catch out! #INDvPAK — Rohit (@areyyrohit) September 4, 2022

रोहित शर्मा ने लिया गलत फैसला

इस मैच में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने बड़ा फैसला लेते हुए सबसे तगड़े मैच फिनिशर दिनेश कार्तिक को ही प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया था. दिनेश कार्तिक की जगह कप्तान रोहित शर्मा ने बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को मौका दिया. दिनेश कार्तिक एक बहुत ही बेहतरीन फिनिशर हैं. दिनेश कार्तिक सबसे बड़े मैच विनर खिलाड़ियों में शुमार हैं. दिनेश कार्तिक विकेटकीपिंग और बल्ले से कमाल दिखाने में माहिर खिलाड़ी हैं. वह बल्लेबाजी में लोअर मिडिल ऑर्डर में उतरकर बड़े-बड़े शॉट लगाते हैं. उनके पास काबिलियत है कि वह किसी भी गेंदबाजी क्रम की धज्जियां उड़ा सकते हैं. दिनेश कार्तिक लोअर मिडिल ऑर्डर में टीम इंडिया के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं.

ऋषभ पंत ने डुबोई लुटिया

दिनेश कार्तिक को नहीं खिलाना टीम इंडिया के लिए बड़ा रिस्क साबित हुआ. ऋषभ पंत टी20 क्रिकेट में वह उतने असरदार खिलाड़ी नहीं दिखे हैं, जितने कि दिनेश कार्तिक हैं. दिनेश कार्तिक की बैटिंग में निखार आया है. इस समय टी20 फॉर्मेट में दिनेश कार्तिक फॉर्म में हैं और टीम इंडिया को इसका फायदा उठाना चाहिए.