Video: शमी के साथ अफ्रीकी अंपायर की ज्यादती कोहली को नहीं हुई बर्दाश्त, गुस्से में जा भिड़े

केपटाउन: भारत के खिलाफ तीनों मैचों की टेस्ट सीरीज में अपनी घटिया अंपायरिंग के चलते अफ्रीकी अंपायर्स पहले ही फैंस के निशाने पर हैं, ऐसे में इन अंपायर्स के एक और कारनामे ने टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को बेहद नाराज कर दिया. दरअसल, केपटाउन में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन पहले सेशन में अफ्रीकी अंपायर मराइस एरासमस ने भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के साथ ज्यादती की, जो कप्तान विराट कोहली को बर्दाश्त नहीं हुई.

अफ्रीकी अंपायर की ज्यादती कोहली को नहीं हुई बर्दाश्त

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली गुस्से में अंपायर मराइस एरासमस से जा भिड़े और दोनों के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी. इस घटना ने पूरे माहौल को गर्म कर दिया. दरअसल, हुआ यूं कि तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन पहले सेशन में मोहम्मद शमी जब गेंदबाजी कर रहे थे तब फील्ड अंपायर मराइस एरासमस ने उन्हें वॉर्निंग दी, क्योंकि अंपायर को लग रहा था कि फॉलोअप के दौरान मोहम्मद शमी पिच के डेंजर एरिया पर पैर मार रहे थे.

कोहली ने गुस्से में दिया ये रिएक्शन

लेकिन जब इसका रिप्ले मैदान पर मौजूद बिग स्क्रीन पर दिखाया गया, तब मालूम हुआ कि मोहम्मद शमी का पैर डेंजर एरिया तक पहुंचा ही नहीं था. बस फिर क्या, विराट कोहली इसी बात पर गुस्सा हो गए और अंपायर मराइस एरासमस से जा भिड़े और दोनों के बीच तीखी बहस देखने को मिली.

