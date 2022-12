IND vs SL: सेलेक्टर्स ने टीम इंडिया में नहीं दिया मौका, अब इस खिलाड़ी को मिली भारत छोड़ देने की सलाह

IND vs SL 2023: टीम इंडिया के एक खिलाड़ी को भारत छोड़ देने की सलाह दी गई है. दरअसल, इस खिलाड़ी को श्रीलंका के खिलाफ 3 जनवरी 2023 से शुरू होने वाली तीन मैचों की टी20 और उसके बाद वनडे सीरीज के लिए भी टीम इंडिया में मौका नहीं दिया गया है. इसके बाद अब सोशल मीडिया पर फैंस ने इस खिलाड़ी के साथ हमदर्दी दिखाते हुए उसे भारत छोड़ देने की सलाह दी है. सोशल मीडिया पर फैंस ने इस खिलाड़ी को आयरलैंड के लिए क्रिकेट खेलने के लिए कहा है.

सेलेक्टर्स ने टीम इंडिया में नहीं दिया मौका

बता दें कि विस्फोटक ओपनर पृथ्वी शॉ को सेलेक्टर्स लगातार दो साल से नजरअंदाज कर रहे हैं. लगभग हर सीरीज में पृथ्वी शॉ के नाम पर विचार ही नहीं किया जा रहा, जबकि इस धाकड़ क्रिकेटर की उम्र अभी सिर्फ 23 साल ही है. पिछले दो साल से पृथ्वी शॉ टेस्ट टीम से बाहर हैं. डेढ़ साल से भी ज्यादा समय से पृथ्वी शॉ को भारत की वनडे और टी20 टीम में मौका नहीं मिल रहा है. पृथ्वी शॉ को टीम इंडिया में मौका नहीं दिए जाने से फैंस बेहद नाराज हैं और वह लगातार BCCI और सेलेक्टर्स को खरी-खोटी सुना रहे हैं.

अब इस खिलाड़ी को मिली भारत छोड़ देने की सलाह

पृथ्वी शॉ को श्रीलंका के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया में मौका नहीं दिए जाने से नाराज एक फैन ने कहा, 'डियर BCCI खिलाड़ियों के सेलेक्शन के लिए आपका क्या पैमाना है? पृथ्वी शॉ और संजू सैमसन कहां हैं? हमें वीरेंद्र सहवाग जैसा एक ओपनर चाहिए था, जो शुरुआत से ही फायर कर सके. सहवाग के संन्यास के बाद हमें पृथ्वी शॉ जैसा ओपनर सौभाग्य से मिला है.' एक अन्य फैन ने कहा, 'पृथ्वी शॉ अभी ट्रेंड भी नहीं कर रहा है. पृथ्वी शॉ भाई आप प्लीज आयरलैंड या फिर किसी और देश के लिए क्रिकेट खेलें. BCCI आपके लायक नहीं है.'

Prithvi is not even trending. @PrithviShaw bro please go play for Ireland or something.. @BCCI doesn't deserve you — meh (@ginntonic21) December 27, 2022

Prithvi Shaw became a victim of BCCI politics. Hope he gets a chance in T20I's at least. He is a better opener than any one currently playing.@PrithviShaw — Amar chand (@penumutchu30) December 27, 2022

It's a CRIME if you're NOT selecting PRITHVI SHAW! — Paridhi Srivastava (@BeingKohlicious) December 27, 2022

Wat the sin Prithvi shaw has done for not getting into the team for this long time now, He had that immense potential to give explosive starts in limited over formats like viru did once#PrithviShaw #INDvsSL #sanjusamson pic.twitter.com/I6BGYkNiIZ — Rahul (@Rahulda04798151) December 27, 2022

Very unfair with Prithvi Shaw! He is continuously omitted since last 3 years on one or other pretext, knowing that he is a stroke maker opener batsman.Atleast he should have included in T20 ODIs to give him some confidence.@BCCI — Swarn (@kotwal_swarn) December 28, 2022

When Prithvi Shaw was in red hot form in last two years he was ignored and when he failed in two Ranji matches Chetan Sharma has the natural excuse .All in all the fact of the matter is ,As long as chetu is chairman Prithvi will never be selected.This is the tweet . https://t.co/9vRbcRFjFb — Swarn (@kotwal_swarn) December 28, 2022

Dear @BCCI what is your selection criteria to select the players? Where is @IamSanjuSamson and @PrithviShaw for ODI. The one opener is required like @virendersehwag who can fire from initially. We got him luckily as a opener after Sehwag sir retired. Shame on U @BCCI — Dr. Viresh Kumar (@look4veeru) December 28, 2022

श्रीलंका के खिलाफ भारत की टी20 टीम:

हार्दिक पांड्या (कप्तान), सूर्यकुमार यादव (उप-कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), अर्शदीप सिंह, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, युजवेंद्र चहल, हर्षल पटेल, उमरान मलिक, मुकेश कुमार, शिवम मावी.

श्रीलंका के खिलाफ भारत की वनडे टीम:

रोहित शर्मा (कप्तान), हार्दिक पांड्या (उप-कप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ईशान किशन (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, मोहम्मद शमी , मोहम्मद सिराज, उमरान मलिक, अर्शदीप सिंह.

भारत बनाम श्रीलंका सीरीज के मुकाबले:

भारत बनाम श्रीलंका टी20 सीरीज

पहला टी20 मैच, 3 जनवरी, शाम 7.00 बजे, मुंबई

दूसरा टी20 मैच, 5 जनवरी, शाम 7.00 बजे, पुणे

तीसरा टी20 मैच, 7 जनवरी, शाम 7.00 बजे, राजकोट

भारत बनाम श्रीलंका वनडे सीरीज

पहला वनडे मैच, 10 जनवरी, दोपहर 1.30 बजे, गुवाहाटी

दूसरा वनडे मैच, 12 जनवरी, दोपहर 1.30 बजे, कोलकाता

तीसरा वनडे मैच, 15 जनवरी, दोपहर 1.30 बजे, तिरुवनंतपुरम

