IPL 2022 में 4 खिलाड़ी रिटेन करने को लेकर फैंस ने लिए मजे, कहा- 'Kaviya Maran को मत हटाना'

नई दिल्ली: साल 2022 में आईपीएल (IPL) टूर्नामेंट बिलकुल नए अंदाज में नजर आएगा, क्योंकि अगले सीजन से पहले बीसीसीआई (BCCI) मेगा ऑक्शन (Mega Auction) की तैयारी कर रही है. इसका मतलब ये हुआ कि भारत की टी-20 लीग की ज्यादातर टीमों का स्ट्रक्चर पूरी तरह बदल जाएगा.

सिर्फ 4 खिलाड़ी होंगे रिटेन?

5 जुलाई 2021 को ऐसी खबरे आईं कि फ्रेंचाइजी सिर्फ 4 खिलाड़ियों को ही रिटेन कर पाएगी. एक टीम 3 भारतीय और एक विदेशी या फिर 2 भारतीय और 2 विदेशी प्लेयर के कॉम्बिनेशन के साथ प्लेयर्स को अपने साथ बरकरार रख सकती है. हालांकि बीसीसीआई (BCCI) ने अब तक इस खबर की पुष्टि नहीं की है, लेकिन फैंस को मजे लेने का मौका मिल गया है.



मुंबई इंडियंस में कौन टिकेगा?

सबसे ज्यादा रिएक्शन मुंबई इंडियंस को लेकर आए. इस टीम में रिटेंशन के लिए रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और किरोन पोलार्ड का नाम तय माना जा रहा है. परेशानी चौथे खिलाड़ी को लेकर है जिसके सबसे बड़े दावेदार हार्दिक पांड्या औक सूर्यकुमार यादव हैं. ये दोनों प्लेयर मुंबई के टॉप परर्फॉर्मर्स रहे हैं ऐसे में किसी एक को चुनना मु्श्किल होगा.

#mumbaiindians @mipaltan#IPL2022 - Franchises can retain only 4 players before the mega-auction. Meanwhile Mumbai Indians who was planning to retain the entire squad pic.twitter.com/QRTLbbhHcQ — Debanshi Biswas (@BiswasDebanshi) July 5, 2021

Mumbai indians should retain

Rohit

Bumrah

SKY

And Pollard Hardik Is Not Bowling So , SKY Is More Important Than Him .#ipl2022 — Boies Pilled Bell (@Im_Perfect45) July 5, 2021

People underestimating Hardik Pandya just because he's not bowling these days but once he starts bowling he will be an asset to the team both as a batsman and a bowler. So Rohit, Bumrah, Hardik and Pollard are the perfect 4 retention. — R A T N I S H (@LoyalSachinFan) July 5, 2021

Hopefully #mumbaiindians dominance will come to an end with mega auction allowing only 4 players to be retained. In my opinion Suryakumar Yadav will be the highest paid Indian if not retained by #MI.#IPL2021 #ipl2022 — Rithvik Shetty (@Shetty10Rithvik) July 5, 2021

CSK में जडेजा का नाम टॉप पर

चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) की बात करें तो रिटेंशन के लिए रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) का नाम सबसे पहले लिया जा रहा है. कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni), सुरेश रैना (Suresh Raina), फॉफ डुप्लेसी (Faf du Plessis) और ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) भी इस लिस्ट में सबसे आगे हैं.

Don't Worry Cskians We have Jaddu#ipl2022 pic.twitter.com/ScgDBDFwPA — Lord Shardul Fanatic (@lordshardul07) July 5, 2021

Only 4 players can be retained before #ipl2022 auctions Le CSK franchise be like: #IPLAuction #CSK pic.twitter.com/Sg8UYbucPe — Kachra Seth (@_KachraSeth) July 5, 2021

My retentions..

1) If MSD continues,

- MSD, Jadeja, Sam, Mo

2) If MSD retires,

_ Raina, Jadeja, Sam, Faf

The main thing is if ms continues to play he should be retained, no way we can't risk him in the auction.. New franchise Will look for his fanbase as advantage..@ChennaiIPL — Giri (@giri7781) July 5, 2021

'काव्या मारन को करो रिटेन'

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) में डेविड वॉर्नर, केन विलियमसन और राशिद खान जैसे 3 टॉप विदेशी खिलाड़ी हैं. वॉर्नर इस टीम के टॉप परर्फॉर्मर रहे हैं, इसके साथ ही राशिद टी-20 के बेहरीन स्पिनर हैं. विलियमस को हाल में ही कप्तान बनाया गया. ऐसे में यहां मामला पेचीदा हो गया है. एक फैंस ने मजे लेते हुए कहा, 'केन और वॉर्नर का पता नहीं लेकिन एसआरएच में बतौर ऑनर काव्या मारन रिटेन होनी चाहिए.'

Kane & Warner from next IPL sznpic.twitter.com/wlMnwRSQAY — Rocky (@Marshall_140) July 5, 2021