Virat Kohli के रेस्टोरेंट में LGBT की नो एंट्री! बवाल मचने के बाद इस तरह से दी सफाई

नई दिल्ली: भारतीय कप्तान विराट कोहली सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वो क्रिकेट को लेकर नहीं अपने रेस्टोरेंट की वजह से सोशल मीडिया में बने हुए हैं. सोशल मीडिया पर उनके रेस्टोरेंट One8 Commune पर LGBT community को प्रवेश न देने को लेकर बवाल मचा हुआ है.

दरअसल social media पर एक पोस्ट वायरल हुआ जिसमें कहा गया कि विराट कोहली के पुणे, दिल्ली और कोलकाता में चलने वाले One8 Commune नाम के रेस्तरां में समलैंगिकों को एंट्री नहीं दी जा रही है. इस पोस्ट के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया है. ट्विटर और इंस्टाग्राम पर लोग विराट कोहली को टारगेट करने लगे हैं. हेटर्स ने उन्हें निशाने पर ले लिया है. कुछ लोगों ने इसे फेक भी बताया है. हालांकि बाद में One8 Commune रेस्टोरेंट ने खुद सफाई दी है.

What can you expect from WOKE #ViratKohli ?

Progressive in Speech, Regressive in Action.

Can you clarify Mr. @imVkohli & Mrs. @AnushkaSharma on this #homophobic decision ? https://t.co/XIY692bLgb

— ViNi (@VinayTiwari_) November 15, 2021