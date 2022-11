IPL 2023 शुरू होने से पहले ही KKR को लगा तगड़ा झटका, इन 3 घातक प्लेयर्स ने छोड़ा साथ

IPL 2023 Retention: IPL 2023 ऑक्शन से पहले सभी टीमों ने अपने द्वारा रिटेन और रिलीज किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन इससे पहले ही KKR टीम के 3 स्टार खिलाड़ियों ने खुद को आईपीएल 2023 से अलग कर लिया है. इससे KKR टीम को तगड़ा झटका लगा है. आइए जानते हैं, इन खिलाड़ियों के बारे में.

स्टार ओपनर ने लिया बड़ा फैसला

इंग्लैंड के टी20 विश्व कप विजेता एलेक्स हेल्स इंडियन प्रीमियर लीग 2023 से बाहर हो गए हैं. उनकी फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने इसकी घोषणा की. हेल्स हमवतन सैम बिलिंग्स और ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट और वनडे कप्तान पैट कमिंस के साथ आईपीएल के अगले सत्र में नहीं खेल पाएंगे.

KKR ने किया ये ट्वीट

केकेआर ने एक ट्वीट में कहा, 'हम सैम बिलिंग्स, पैट कमिंस और एलेक्स हेल्स के व्यक्तिगत और राष्ट्रीय टीम प्रतिबद्धताओं के कारण अगले साल के आईपीएल को छोड़ने के फैसले का सम्मान करते हैं. उन सभी को आगे के लिए शुभकामनाएं.'

