टीम इंडिया के इस क्रिकेटर का ट्विटर अकाउंट हुआ हैक, फैंस ने कहा- 'पीकर कर रहे ट्वीट'

नई दिल्ली: बीसीसीआई ने भारतीय दौरे के लिए टीम इंडिया की 18 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. नियमित कप्तान रोहित शर्मा ने लंबे समय बाद टीम इंडिया में वापसी की है. टीम में एक स्टार खिलाड़ी को जगह नहीं मिली है. अब उस खिलाड़ी का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है.

भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और क्रुणाल पांड्या को वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम में जगह नहीं मिली है. क्रुणाल पांड्या के ट्विटर अकाउंट से कई ट्वीट ऐसे हुए, जिन्हें लेकर फैंस उन्हें ट्रोल करने लगे हैं. फैंस क्रुणाल को इस बात को लेकर भी ट्रोल कर रहे हैं कि दीपक हुड्डा का सेलेक्शन हुआ है और उनका नहीं. फैंस जल्द ही उनके रिएक्शन का इंतजार कर रहे हैं, जिसने भी क्रुणाल पांड्या का अकाउंट हैक किया उसने कहा है कि वह बिटकॉइन के लिए यह ट्विटर अकाउंट बेच रहा है.

क्रुणाल पांड्या और दीपक हुड्डा से लड़ाई हुई थी. जनवरी 2021 में दीपक हू़डा ने क्रुणाल पांड्या पर अभद्र भाषा इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था, साथ ही कहा था कि इस क्रिकेटर ने उन्हें धमकी दी है कि वह उनका करियर खत्म कर देगा. जुलाई 2021 में दीपक ने बड़ौदा का साथ छोड़ दिया था. जनवरी में हूडा और क्रुणाल की लड़ाई के बाद बड़ौदा क्रिकेट संघ ने दीपक पर एक साल का बैन लगाया था.

Krunal Pandya's account got hacked after Hooda got India call up

Krunal Pandya's account got hacked after Deepak Hooda got selected for the Indian team. That's some great series of events. https://t.co/wY0D09fJKc

— tanya (@th3r2pyy) January 27, 2022