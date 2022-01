एक शतक लगाकर ये इंडियन प्लेयर बन गया ICC Award का दावेदार, भारतीय मूल के खिलाड़ी से होगी टक्कर

दुबई: टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal), न्यूजीलैंड (New Zealand) के स्पिनर एजाज पटेल (Ajaz Patel) और ऑस्ट्रेलिया (Australia) के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क (Mitchell Starc) को दिसंबर 2021 के लिए 'आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड' (ICC Player of the Month Award) के लिए नॉमिनेट किया गया है.

An Aussie fast bowler, an in-form India opener and a record-equaling spinner from New Zealand.

Who will be your ICC Men's Player of the month?

Details https://t.co/XsumbkHtzj

And VOTE https://t.co/FBb5PMInKI pic.twitter.com/hhZeqJIopf

— ICC (@ICC) January 8, 2022