IND vs AUS: हैदराबाद टी20 मैच के टिकट ब्लैक में बेचे गए? HCA चीफ अजहरुद्दीन ने बताई सच्चाई

Azharuddin on IND vs AUS 3rd T20 at Hyderabad : भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का तीसरा और निर्णायक टी20 मैच हैदराबाद में खेला जाएगा. रविवार 25 सितंबर को हैदराबाद के कराजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले से पहले टिकट बिक्री को लेकर भी खबरें आईं. किसी ने कालाबाजारी के आरोप लगाए तो वहीं, जिमखाना ग्राउंड में टिकट बिक्री के दौरान भगदड़ में कई लोग घायल हो गए. अब हैदराबाद क्रिकेट संघ के अध्यक्ष और पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने अपना पक्ष रखा है.

टिकट बिक्री के दौरान भगदड़

सिकंदराबाद के जिमखाना ग्राउंड में टिकट बिक्री के दौरान भगदड़ मच गई थी. इस दौरान कई क्रिकेट फैंस घायल हो गए. अब इस घटना पर पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि हैदराबाद क्रिकेट संघ (एचसीए) ने कुछ भी गलत नहीं किया है. उन्होंने साथ ही इस घटना पर दुख जताया. अजहर ने साथ ही कहा कि राज्य क्रिकेट संघ घायलों की मदद भी करेगा.

'टिकट ब्लैक करने पर होगी कड़ी कार्रवाई'

एचसीए के अध्यक्ष अजहरुद्दीन ने कहा है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरह से इस मैच के टिकट बेचने का काम एक कंपनी को सौंपा गया था. उन्होंने इनकार किया कि टिकट ब्लैक में बेचे गए थे. अजहर ने कहा, ‘इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है. अगर कोई टिकट को ब्लैक कर रहा है तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे. अगर किसी ने ऑनलाइन टिकट खरीदा है और उसे ब्लैक में बेचा है, तो एचसीए का इससे कोई लेना-देना नहीं है.'

एचसीए ने गठित की समिति

अजहरुद्दीन ने जिमखाना में गुरुवार की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और दोहराया कि राज्य संघ घायलों की मदद करेगा. उन्होंने कहा, हैदराबाद लंबे समय बाद अंतरराष्ट्रीय मैच की मेजबानी कर रहा है, इसलिए कई लोग इसे स्टेडियम में देखने को उत्सुक हैं. एचसीए सचिव विजयानंद ने बताया कि टिकट बिक्री के दौरान हुई घटना पर संघ ने कमेटी गठित की है. उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान स्टेडियम का रखरखाव ठीक से नहीं किया गया था, लेकिन दावा किया कि एचसीए ने मैच की सभी व्यवस्था करने के लिए कड़ी मेहनत की है.

